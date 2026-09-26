Біла конюшина, або конюшина повзуча, може стати вдалою альтернативою традиційному газону. Вона швидко утворює густий зелений покрив, добре переносить несприятливі умови, потребує рідшого скошування, ніж газонна трава, а також збагачує ґрунт азотом. Під час цвітіння рослина ще й приваблює бджіл. Як і де садити білу конюшину, пише The Spruce.

Водночас перед посадкою варто врахувати одну особливість: біла конюшина швидко розростається. Тому важливо правильно обрати місце та за потреби контролювати її поширення.

Де посадити білу конюшину

Найкраще конюшина повзуча росте на родючому, добре дренованому ґрунті. Їй підходять як сонячні ділянки, так і місця з легким затіненням.

Оптимальна кислотність ґрунту — слабокисла або нейтральна (pH 6–7). Перед висіванням землю варто розпушити та вирівняти. Конюшина добре підходить для створення зеленого покриву на відкритих ділянках. Водночас її не рекомендують висаджувати поряд із клумбами, адже завдяки повзучим пагонам вона швидко займає нову територію, а позбутися зайвих рослин згодом буває непросто.

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Як поливати конюшину

Після висівання насіння ґрунт потрібно підтримувати злегка вологим до появи сходів. Надалі доросла рослина не потребує регулярного поливання.

Найкраще конюшина росте в рівномірно зволоженому ґрунті, але добре переносить і посуху. У такому разі вона просто повільніше розростається.

Цю особливість можна використати, щоб стримувати її поширення. Однак навмисно доводити ґрунт до тривалого пересихання, особливо в період активного росту, не варто.

Чи потрібно підживлювати білу конюшину

У більшості випадків додаткове підживлення конюшині не потрібне. Як представниця бобових культур, вона вступає в симбіоз із ґрунтовими бактеріями, які допомагають їй засвоювати атмосферний азот.

Саме тому білу конюшину використовують не лише як декоративний ґрунтопокрив, а й для природного збагачення ґрунту азотом.

Як виростити білу конюшину з насіння

Найпростіше висіяти насіння безпосередньо у відкритий ґрунт. Робити це можна навесні або влітку, коли настане тепла погода.

Спочатку розпушіть верхній шар ґрунту граблями, рівномірно розсипте насіння по поверхні та обережно полийте ділянку.

Після висівання не допускайте пересихання землі. За сприятливих умов перші сходи можуть з'явитися вже через кілька днів, хоча іноді проростання триває один-два тижні.

Як розмножити конюшину пагонами

Біла конюшина легко розмножується не лише насінням, а й пагонами. Доросла рослина утворює бічні пагони, які з часом укорінюються.

Щоб отримати нову рослину, відокремте бічний пагін від материнського куща чистим секатором або ножицями. Посадіть його в підготовлений ґрунт, ущільніть землю навколо та полийте. Перший час стежте, щоб місце посадки не пересихало.

Чим біла конюшина краща за звичайний газон

Одна з головних переваг білої конюшини — невибагливість. Вона формує густий зелений покрив, добре переносить посуху й потребує значно менше догляду, ніж багато газонних трав.

Ще одна перевага — рідше скошування. Якщо дати рослині зацвісти, ділянку прикрасять невеликі білі суцвіття, які приваблюють бджіл та інших запилювачів. Окрім того, коренева система конюшини допомагає зміцнювати ґрунт, зменшуючи ризик його ущільнення та ерозії.

Про що потрібно пам’ятати перед посадкою

Основний недолік білої конюшини — її здатність швидко поширюватися. Рослина може виходити за межі відведеної ділянки й з'являтися серед клумб або інших насаджень.

Тому перед висіванням варто визначити для неї окреме місце та врахувати, як вона розростатиметься. Якщо конюшина починає захоплювати небажану територію, зайві пагони слід своєчасно видаляти.

За правильного вибору місця біла конюшина стане практичним ґрунтопокривом, який потребує мінімального догляду. Вона підійде тим, хто хоче мати густий зелений покрив і водночас витрачати менше часу на догляд за газоном.