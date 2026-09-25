Традиційні засоби для чищення можуть не підходити для скляної поверхні

Індукційну плиту значно легше відмити від жиру та пригорілих залишків їжі, однак вона все одно потребує регулярного догляду. УНІАН розповідає, як легко впоратися з цим завданням.

Чим відмити індукційну плиту від жиру та нагару?

Традиційні засоби для чищення можуть не підходити для скляної поверхні. Тому блогер у TikTok Creative Explained поділився своїми лайфхаками, як швидко та легко очистити варильну панель.

Він радить посипати плиту невеликою кількістю харчової соди так, щоб порошок покрив усі плями та забруднення. Потім зверху потрібно вичавити сік половини лимона й дочекатися завершення реакції. Після цього поверхню слід промити та витерти насухо.

Харчова сода завдяки своїм лужним властивостям допомагає нейтралізувати кислотні забруднення, а лимонний сік – розщеплювати жир. Під час їх змішування відбувається реакція з виділенням вуглекислого газу, яка може полегшити видалення плям.

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Для особливо стійких плям і пригорілих залишків їжі блогер радить використовувати лезо. Його потрібно застосовувати під кутом 45 градусів, а потім протерти поверхню серветкою з мікрофібри. Важливо діяти дуже акуратно та повільно, щоб не залишити подряпини.

Щоб очистити плиту від нагару, можна використати будь-яку рослинну олію. Нею потрібно змастити плями й залишити на 10 хвилин. Потім забруднені місця протерти губкою, змоченою у теплій воді.