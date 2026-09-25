Щоб смітник довше залишався свіжим, не залишайте в пакеті рідину, не переповнюйте його та регулярно очищайте саме відро

Неприємний запах із відра для сміття може з’явитися навіть тоді, коли на кухні регулярно прибирають. Особливо швидко це стається в теплу погоду, коли харчові відходи починають розкладатися. Зменшити запах допоможе звичайна харчова сода, однак важливо правильно її використовувати й не забувати про чистоту самого контейнера. Про це пише Libertatea.

Як сода допомагає прибрати запах зі смітника

Харчова сода має слабколужні властивості, тому може нейтралізувати частину сполук, які спричиняють неприємний запах. Крім того, вона здатна поглинати невелику кількість вологи. Водночас сода не замінить миття відра й регулярного винесення сміття.

Перш ніж використовувати цей засіб, повністю спорожніть контейнер, вимийте його та дочекайтеся, поки він висохне. Особливу увагу приділіть дну й стінкам, адже залишки їжі, жир і рідина можуть бути основним джерелом смороду.

Як правильно використовувати соду

На сухе дно відра насипте тонкий шар харчової соди. Зазвичай достатньо двох-чотирьох столових ложок. Після цього встановіть пакет для сміття. Насипати багато порошку не потрібно: товстий шар не обов’язково діятиме краще, зате його буде складніше прибирати.

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Ще один варіант – насипати соду в невеликий паперовий пакетик або кавовий фільтр і закріпити його всередині контейнера. Так порошок не розсипатиметься, а його буде простіше замінити.

Якщо сода стала вологою, затверділа або сама увібрала запахи, приберіть її та насипте свіжу. За потреби невелику кількість порошку можна додати безпосередньо до харчових відходів, які вже почали пахнути. Проте це лише допоміжний захід, а не заміна своєчасного винесення сміття.

Чому не варто змішувати соду з оцтом

Не потрібно додавати оцет до соди в надії посилити її дію. Під час змішування цих речовин утворюється піна, однак вони значною мірою нейтралізують одна одну. Тому така суміш не гарантує кращого усунення запаху.

Також важливо пам’ятати, що харчова сода не є дезінфікувальним засобом. Вона може допомогти зменшити неприємний запах, але не призначена для знищення бактерій чи плісняви. Якщо у відрі протекли залишки сирого м’яса або зіпсованих продуктів, контейнер потрібно ретельно вимити відповідним мийним засобом.

Що ще допоможе уникнути неприємного запаху

Щоб смітник довше залишався свіжим, не залишайте в пакеті рідину, не переповнюйте його та регулярно очищайте саме відро. За можливості тримайте контейнер подалі від сонячного проміння й джерел тепла.

Найкращий результат дає поєднання простих заходів: чисте й сухе відро, своєчасне винесення відходів і невелика кількість соди для поглинання частини запахів.