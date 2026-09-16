Існує дуже простий спосіб, який допоможе зробити це швидко та ефективно

У відсіку для прального порошку та кондиціонера з часом накопичуються залишки засобів і волога. Через це всередині можуть з’являтися наліт і пліснява. Проте існує спосіб, який дозволяє позбутися забруднень у пралці. Kobieta розповідає, як очистити лоток у пральній машині губкою.

Як очистити лоток у пральній машині?

Існує дуже простий спосіб, який допоможе зробити це швидко та ефективно. Достатньо скористатися губками. Покладіть їх у відсіки лотка для пральних засобів, полийте оцтом, а потім залиште на 10–15 хвилин.

Після цього вийміть губки й ретельно вимийте лоток. Далі достатньо занурити його в теплу воду з додаванням мийного засобу. Це допоможе розчинити залишки прального порошку та інших забруднень.

Якщо лоток сильно забруднений, залиште його в розчині на всю ніч. Потім промийте водою, використовуючи ганчірку або зубну щітку.

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