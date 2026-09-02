Позбутися таких забруднень можна за допомогою звичайного столового оцту

Пральна машина з часом може накопичувати бруд, залишки мийних засобів, мінеральні відкладення та цвіль. Через це всередині техніки з’являється неприємний запах. Але позбутися таких забруднень можна за допомогою звичайного столового оцту. Express розповідає, як очистити пральну машину від цвілі та накипу.

Як очистити пральну машину оцтом?

Фахівчиня з клінінгу Крісті, відома під ніком @christyytiktok, поділилася простим способом, як можна ретельно очистити побутову техніку без використання агресивних хімікатів.

За її словами до барабана пральної машини потрібно додати склянку оцту та запустити цикл холостого прання при високій температурі та на тривалому режимі. Оцет чудово очищає пральну машину завдяки вмісту в ньому оцтової кислоти:

Вона допомагає розчиняти мінеральні відкладення. Вбиває бактерії та грибки, які спричиняють неприємні запахи. Є натуральним дезінфікуючим засобом, який завдяки своїм кислотним властивостям допомагає ефективно видаляти накопичений бруд.

Крісті радить запускати прання з оцтом раз на місяць, щоб пральна машина працювала справно, а одяг пах свіжістю.

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