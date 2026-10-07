Точна дата обрізки залежить від погоди та регіону

Осіння обрізка малини допомагає підготувати кущі до зими та створити кращі умови для плодоношення наступного сезону. Водночас особливості обрізки залежать від того, чи йдеться про звичайну, чи ремонтантну малину. Неправильне видалення пагонів може зменшити майбутній урожай. Тому перед роботою важливо визначити, який саме сорт росте на вашій ділянці. Про це пише ПІК.

Коли обрізати малину восени

Точна дата обрізки залежить від погоди та регіону. Найкраще проводити роботу після завершення плодоношення, коли листя почало опадати, але до настання стабільних морозів.

Орієнтуйтеся на роботи приблизно за 2–3 тижні до прогнозованого похолодання. Обирайте сухий день, оскільки в таких умовах менший ризик поширення інфекцій через зрізи.

Як обрізати звичайну малину

Звичайна малина плодоносить переважно на пагонах другого року. Після завершення плодоношення такі стебла більше не потрібні, тому їх видаляють повністю.

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Спочатку виріжте всі пагони, які вже дали врожай. Також видаліть зламані, хворі, пошкоджені та засохлі стебла.

Залиште найміцніші молоді пагони, які добре розвинені та не загущують кущ. Зазвичай достатньо приблизно 8–10 сильних стебел на один кущ, але точна кількість залежить від сорту та способу вирощування.

Тонкі, слабкі та зайві пагони краще вирізати. Вони загущують посадки, заважають провітрюванню та можуть не пережити зиму.

Високі пагони за потреби можна вкоротити, особливо якщо вони надто довгі. Водночас не варто без потреби обрізати верхівки здорових стебел, які залишають для наступного сезону.

Як обрізати ремонтантну малину

Ремонтантна малина потребує іншого підходу, оскільки вона здатна плодоносити на пагонах поточного року. Тут спосіб обрізки залежить від того, скільки врожаїв ви хочете отримувати.

Якщо плануєте отримувати один урожай восени, після завершення плодоношення зріжте всі пагони майже біля самої землі. Навесні кущ сформує нові стебла, на яких восени дозріють ягоди.

Якщо хочете отримувати два врожаї протягом сезону, частину сильних молодих пагонів можна залишити для раннього плодоношення наступного року. Інші старі та слабкі стебла видаліть повністю.

Молоді кущі також не варто обрізати за одним шаблоном. Орієнтуйтеся на сорт, вік рослини та спосіб вирощування.

Які пагони малини потрібно видалити

Під час осінньої обрізки уважно огляньте кожен кущ. Насамперед виріжте стебла, які вже плодоносили, а також хворі, сухі, зламані та пошкоджені пагони.

Видаліть тонкі та слабкі стебла, які не зможуть нормально розвиватися. Також приберіть зайві пагони, якщо вони надто загущують малинник.

Після обрізки між пагонами має залишатися достатньо простору для нормального освітлення та провітрювання. Зрізані стебла та листя з ознаками хвороб не залишайте біля кущів.

Правильно проведена осіння обрізка допоможе підтримувати малинник у належному стані та створить сприятливі умови для нового сезону. Найважливіше – не обрізати звичайну і ремонтантну малину за однаковою схемою, адже вони плодоносять по-різному.