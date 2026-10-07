Надмірне навантаження може призвести до перегрівання кабелю, несправності електромережі, а в крайніх випадках – до пожежі

Подовжувачі зручні, коли в оселі бракує розеток, однак до них не варто одночасно підключати кілька потужних приладів. Надмірне навантаження може спричинити перегрівання кабелю, пошкодження електромережі, а в крайніх випадках – пожежу. Interia Kobieta розповідає, які прилади не можна підключати до подовжувача одночасно.

Які прилади не варто підключати разом?

До одного подовжувача не варто підключати кілька потужних електроприладів одночасно. Насамперед це стосується таких пристроїв:

Мікрохвильова піч. Пральна машина. Холодильник. Електричний обігрівач. Посудомийна машина. Електричний чайник. Тостер. Сушарка для білизни.

Підключення одного такого приладу до подовжувача не обов’язково створює небезпеку. Важливе значення мають потужність техніки та допустиме навантаження самого подовжувача.

Ризик зростає, якщо до нього одночасно під’єднати кілька енергоємних приладів. Наприклад, електрочайник або обігрівач споживають багато електроенергії за короткий час. Якщо разом із ними працюватиме ще один потужний пристрій, допустиме навантаження може бути перевищене. Це може спричинити негативні наслідки і навіть пожежу.

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