Навіть із павербанком і ліхтариком побут може стати складнішим

Через регулярні обстріли української енергетики та щоденні планові й аварійні відключення світла українці вже навчилися пристосовуватися до блекаутів. Але навіть із павербанком і ліхтариком побут може стати складнішим. Inseinin зібрали 14 простих і практичних лайфхаків, які допоможуть зробити час без електрики комфортнішим.

Як зберегти низьку температуру в холодильнику

Під час тривалого відключення електроенергії варто якомога довше утримувати низьку температуру у холодильнику та морозильній камері. Для цього можна заздалегідь заморозити кілька пластикових пляшок із водою.

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Заповнюйте пляшки приблизно на три чверті, щоб під час замерзання вода мала простір для розширення. Розкладіть їх у морозильній камері, а після зникнення електроенергії перемістіть частину до основного відділення холодильника.

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Такий запас холоду допоможе довше підтримувати низьку температуру. Водночас не варто без потреби відчиняти дверцята холодильника, адже кожне відкривання прискорює втрату холоду.

Як зберегти інтернет без електроенергії

Мобільний зв’язок під час тривалих відключень може працювати нестабільно через навантаження на мережу. Один із варіантів для домашнього інтернету – підключення за технологією GPON.

За такого підключення оптичне волокно може продовжувати працювати без електроенергії у будинку, якщо обладнання провайдера має резервне живлення. Вдома потрібно забезпечити живлення роутера та абонентського термінала ONU.

Для цього використовують павербанк і відповідний кабель-перехідник. Перед підключенням обов’язково перевірте напругу, необхідну саме для вашого роутера та ONU.

Як зробити освітлення м’якшим

Ліхтарик телефона або потужний LED-ліхтар добре освітлює невелику ділянку, але його пряме світло може бути не надто комфортним.

Спробуйте поставити перед джерелом світла прозору пляшку з водою. Вода розсіюватиме світло, завдяки чому воно стане м’якшим і ширше освітлюватиме приміщення.

Такий спосіб може бути корисним, коли потрібно ненадовго освітити кімнату без використання додаткових ламп.

Як приготувати їжу без електроплити

Якщо електроплита не працює, частину страв можна приготувати без тривалого нагрівання. Для цього підійде якісний термос, який добре утримує тепло.

Гречку, кус-кус або вівсяні пластівці можна залити окропом, щільно закрити термос і залишити на певний час. Конкретний час приготування залежить від крупи, тому орієнтуйтеся на її властивості та рекомендації на упаковці.

Такий спосіб дає змогу приготувати просту гарячу їжу, коли немає доступу до електроплити.

Як довше зберегти тепло у квартирі

Коли опалення залежить від електроенергії, після її зникнення приміщення поступово охолоджується. Щоб зменшити втрати тепла, можна тимчасово зосередитися на одній кімнаті.

Зачиніть двері в інші приміщення, прикрийте вікна щільними шторами або ковдрами та намагайтеся не відкривати вхідні двері без потреби. Для відпочинку можна облаштувати невеликий утеплений простір із ковдр.

Не використовуйте свічки, газові прилади чи туристичні пальники для обігрівання закритого приміщення. Вони можуть спричинити пожежу або накопичення небезпечних продуктів горіння.

Що робити, якщо пральна машина зупинилася

Якщо електроенергія зникла під час прання, не намагайтеся силою відчинити дверцята. Усередині барабана може залишатися вода, а механізм блокування ще може бути активним.

Знайдіть у нижній частині пральної машини сервісний відсік. У деяких моделях там є аварійний шланг для зливу води.

Підставте низьку ємність, обережно злийте воду та лише після цього скористайтеся передбаченим виробником способом аварійного розблокування люка. Перед будь-якими діями ознайомтеся з інструкцією саме до вашої моделі.

Як підтримувати гігієну без води

Під час тривалого відключення електроенергії водопостачання також може працювати з перебоями, особливо у висотних будинках. Для таких ситуацій можна мати запас води та засоби для швидкої гігієни без повноцінного душу.

Стануть у пригоді вологі серветки, сухий шампунь, засоби для очищення шкіри без змивання та спеціальні гігієнічні губки. Вони дають змогу підтримувати чистоту, коли гарячий душ тимчасово недоступний.

Як заощадити заряд смартфона

Коли можливості підзарядити телефон обмежені, вимкніть непотрібні функції та програми, зменште яскравість екрана й увімкніть режим енергозбереження.

На смартфонах з OLED-дисплеями темна тема може дещо зменшити споживання енергії під час використання екрана. Також варто вимкнути Bluetooth, геолокацію та пошук мереж, якщо вони вам наразі не потрібні.

За слабкого мобільного сигналу телефон може витрачати більше енергії на підтримання зв’язку. Якщо інтернет не потрібен, використовуйте режим, який обмежує передавання даних, або авіарежим, періодично вмикаючи зв’язок для перевірки повідомлень.

Як захистити техніку після відновлення електропостачання

Небезпечним для техніки може бути не лише саме відключення, а й момент відновлення електропостачання, якщо в мережі виникають перепади напруги.

Під час тривалого відключення за можливості від’єднайте від розеток чутливу електроніку та потужні прилади. Для захисту домашньої техніки можна встановити реле напруги, яке відключатиме живлення за небезпечних показників.

Після відновлення електропостачання не поспішайте одразу вмикати всю техніку. Дайте мережі стабілізуватися та користуйтеся захисними пристроями, якщо вони встановлені.