Після цього анімації відтворюватимуться швидше, але повністю не зникнуть

З часом навіть потужний Android-смартфон може здаватися повільнішим, ніж одразу після купівлі. Якщо відкривання меню, запуск програм і перемикання між ними стали надто повільними, варто перевірити налаштування системних анімацій. Вони приховані в меню для розробників і дають змогу змінити швидкість переходів та ефектів. Де їх шукати, пише Engadget.

Як увімкнути меню для розробників

Відкрийте «Налаштування» та перейдіть до розділу «Про телефон». Знайдіть пункт «Номер збірки». На деяких моделях він може бути розташований у розділі на кшталт «Версія програмного забезпечення».

Натисніть на «Номер збірки» сім разів поспіль. Після цього смартфон повідомить про активацію режиму розробника.

Поверніться до основного меню налаштувань і знайдіть розділ «Параметри розробника». Назва та розташування цього пункту можуть відрізнятися залежно від виробника та версії Android.

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Які параметри потрібно змінити

У меню для розробників знайдіть розділ, пов’язаний із малюванням або анімаціями. Там будуть три параметри:

Анімація вікон. Анімація переходів. Тривалість анімації.

За замовчуванням їх зазвичай встановлено на значення 1x. Змініть кожен параметр на 0,5x. Після цього анімації відтворюватимуться швидше, але повністю не зникнуть.

Що зміниться після налаштування

Смартфон не стане потужнішим у технічному сенсі, адже зміна анімацій не збільшує продуктивність процесора чи обсяг оперативної пам’яті. Проте інтерфейс може сприйматися як значно швидший.

Зокрема, скоротиться час, який потрібен для відображення переходів під час відкривання програм, перемикання між ними та роботи з меню. Саме тому різницю особливо легко помітити під час щоденного користування смартфоном.

Коли краще не прискорювати анімації

Надто короткі анімації можуть створювати незручності на деяких бюджетних або старих пристроях. Річ у тому, що анімаційні ефекти частково приховують час, необхідний смартфону для завантаження певних елементів.

Якщо меню або програми не встигають завантажитися за скорочений час анімації, інтерфейс може здаватися менш плавним. У такому разі поверніть значення до 1x або спробуйте проміжний варіант.