Спочатку перевірте статистику використання акумулятора та визначте, які програми й функції споживають найбільше енергії

Якщо ввечері смартфон показує 100% заряду, а вранці рівень батареї помітно знижується, це не обов’язково означає, що акумулятор уже зношений. Навіть у режимі очікування телефон продовжує виконувати певні системні процеси, підтримувати зв’язок із мережею та синхронізувати дані. Частину функцій можна налаштувати так, щоб вони менше впливали на автономність пристрою. Більше про це пише Blikk.

Фонові процеси продовжують працювати

Коли екран смартфона вимкнений, пристрій не припиняє роботу повністю. Операційна система може синхронізувати дані, перевіряти сповіщення, оновлювати інформацію та виконувати інші завдання у фоновому режимі.

Окремі програми також можуть регулярно активуватися протягом ночі. Якщо якийсь застосунок надмірно використовує ресурси, це можна побачити в налаштуваннях акумулятора.

Відкрийте розділ з інформацією про витрати заряду та перевірте, які програми споживали найбільше енергії. Для тих, що не повинні постійно працювати у фоновому режимі, можна обмежити відповідну активність.

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Wi-Fi та Bluetooth можуть витрачати енергію

Смартфон може використовувати бездротові модулі не лише для безпосереднього підключення до мережі чи аксесуарів. Окремі системні функції застосовують Wi-Fi та Bluetooth для визначення місцеперебування й пошуку навколишніх пристроїв.

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Тому навіть коли ви не користуєтеся телефоном, деякі процеси можуть періодично активувати радіомодулі.

Якщо така функція вам не потрібна, перевірте налаштування сканування Wi-Fi та Bluetooth у розділі, пов’язаному з місцеперебуванням. Назви пунктів можуть відрізнятися залежно від виробника та версії Android.

Always-On Display теж споживає заряд

Функція Always-On Display (AOD) дає змогу постійно бачити на заблокованому екрані час, дату, сповіщення та іншу інформацію. Вона зручна, але водночас збільшує енергоспоживання.

Особливо це помітно, якщо дисплей залишається активним протягом усієї ночі. У смартфонах з OLED-екранами для відображення інформації використовується невелика кількість пікселів, однак це все одно не означає нульове споживання енергії.

Якщо вночі ця функція вам не потрібна, встановіть автоматичне вимкнення AOD на час сну або деактивуйте її повністю.

Слабкий сигнал мережі може швидше розряджати телефон

Місце, де смартфон лежить уночі, також має значення. Якщо пристрій перебуває там, де погано ловить мобільний зв’язок, модем може активніше працювати для підтримання з’єднання з мережею.

Таке трапляється, наприклад, у кімнатах із товстими стінами, у підвалах або інших місцях зі слабким сигналом. У результаті телефон може витрачати більше енергії, ніж за нормального покриття.

Якщо ви помітили, що батарея особливо швидко втрачає заряд саме в певному місці, порівняйте показники в іншій кімнаті. За наявності стабільного Wi-Fi також можна скористатися дзвінками через Wi-Fi, якщо цю функцію підтримують ваш оператор і смартфон.

Що перевірити, якщо телефон сильно розряджається вночі

Спочатку перевірте статистику використання акумулятора та визначте, які програми й функції споживають найбільше енергії. Потім за потреби обмежте фонову активність окремих застосунків.

Також варто перевірити роботу Always-On Display, налаштування сканування Wi-Fi та Bluetooth і якість мобільного сигналу в місці, де ви залишаєте телефон на ніч.

Якщо після зміни налаштувань смартфон продовжує втрачати незвично багато заряду, варто звернути увагу на стан самого акумулятора. Для старих батарей характерне поступове зменшення фактичної ємності, тому одного лише вимкнення фонових функцій може бути недостатньо.

Не варто очікувати однакового рівня нічного споживання від усіх смартфонів: він залежить від моделі, стану батареї, якості мобільної мережі, налаштувань і встановлених програм.