Унітаз і простір навколо нього вимагають особливо ретельного прибирання

Оцет вважається одним із найуніверсальніших засобів для прибирання. Він добре справляється з мінеральними відкладеннями, накипом і деякими неприємними запахами, тому його часто застосовують навіть для чищення сантехніки. Але наскільки насправді ефективний цей засіб для унітаза? Видання Martha Stewart розповідає, які забруднення можна видалити за його допомогою.

Унітаз і простір поряд вимагають особливо ретельного прибирання. За словами експерта з клінінгу Умберто Маркеса, не тільки сам унітаз забруднюється – бактерії, бруд і неприємні запахи можуть накопичуватися приблизно в метровій зоні навколо нього.

Це відбувається через те, що під час змивання найдрібніші краплі розлітаються навколо й можуть осідати на різних поверхнях.

Чи можна очистити унітаз оцтом?

Експерти зазначають, що оцет можна використовувати для чищення унітаза, однак його можливості досить обмежені.

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Він допомагає нейтралізувати деякі запахи та розчиняти вапняний і мінеральний наліт, проте не забезпечує повноцінної дезінфекції.

«Люди зазвичай думають, що потрібно прибрати лише одну річ, але навколо унітаза це, швидше за все, три різні завдання. А оцет ефективно справляється лише з двома з них», – каже Маркес.

Оцет може допомогти розчинити вапняний наліт навколо унітазу. А ось для усунення сильних запахів вам може знадобитися більш інтенсивне очищення.

Що стосується невеликих мінеральних відкладень, оцет може впоратися. Але він не здатний повністю усунути плями від жорсткої води без додаткового механічного очищення.

Завдання, з якими оцет не справляється:

Повноцінна дезінфекція. Оцет не замінить спеціальний засіб для знищення бактерій та мікроорганізмів на поверхні унітаза. Сильні та застарілі забруднення. У таких випадках доведеться додати й механічне очищення. Стійкі неприємні запахи. Щоб їх позбутися, краще використати спеціалізовані засоби.

Також оцет підходить далеко не для всіх поверхонь. Не використовуйте його для натурального каменю, наприклад, мармуру та вапняку.

Обережно варто використовувати оцет і на цементній затирці між плитками: за регулярного контакту кислота може поступово послаблювати матеріал і пошкоджувати його.