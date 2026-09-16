Впоратися із забрудненням можна за допомогою просто домашнього розчину

Білі пластикові віконні рами з часом можуть покриватися сірим або жовтуватим нальотом. На поверхні осідає пил, накопичується бруд або жир від дотиків. Впоратися із забрудненням можна за допомогою простого домашнього розчину. УНІАН розповідає, як відмити забруднені віконні рами.

Як відмити пожовклі віконні рами?

Перед початком з поверхні потрібно видалити сухий пил, інакше він змішається з водою і просто розмажеться по пластику. Після цього можна приготувати спеціальний домашній засіб – для цього залийте 2 таблетки для посудомийної машини 3 літрами теплої води. Дочекайтеся їх повного розчинення. Такий засіб допоможе впоратися навіть із дуже жирними та застарілими забрудненнями.

Змочіть у розчині м’яку губку або тканину й протріть раму, не натискаючи занадто сильно. Засохлий бруд краще попередньо розмочити: прикладіть до місця вологу серветку на кілька хвилин, після чого акуратно витріть розм’якшений наліт. Потім обов’язково протріть пластик чистою водою і витріть раму насухо.

Якщо після основного прибирання все ще залишилися невеликі забруднення, їх можна додатково обробити сумішшю харчової соди та невеликої кількості води. Нанесіть засіб лише на пляму, обережно протріть м’якою губкою та ретельно змийте водою. При цьому сильно терти пластик не потрібно, адже сода має абразивні властивості й за надмірного впливу може пошкодити поверхню.

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