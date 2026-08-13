Застарілий наліт в унітазі можна прибрати без дорогих засобів для чищення

Застарілий наліт в унітазі можна прибрати без дорогих засобів для чищення. Для цього знадобиться звичайний оцет, який допоможе впоратися з вапняними відкладеннями та іншими забрудненнями. УНІАН розповідає, як досягти ідеальної чистоти.

Як очистити унітаз від нальоту?

Щоб очистити унітаз, вам потрібно використати звичайний столовий 9% оцет. Далі потрібно зробити наступне:

Вилити з чаші унітаза стільки води, скільки можливо. Налити склянку (200 г) оцту й рівномірно вилити його всередину, розподіляючи по всіх ділянках із накипом. У тому ж оцті просочити паперові рушники або туалетний папір. Приклеїти все це під обідок, а також туди, де сильні відкладення. Закрити кришку унітаза і не користуватися ним до ранку.

Важливо працювати з оцтом в рукавичках, інакше можна сильно пошкодити ніжну шкіру рук.

Вранці туалетний папір з унітаза потрібно прибрати, взяти йоржик та легенько почистити ним сантехніку так, як ви зазвичай це робите. Після цього слід двічі натиснути на кнопку зливу, щоб вода змила залишки кислоти. Ви помітите, що всього за ніч весь бруд зникне.

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Але якщо застаріле забруднення не зникло, спробуйте повторити обробку ще раз.