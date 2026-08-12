Для очищення можна використати звичайні засоби, які допоможуть розщепити жир

Масляні плями на нейлоновій тканині краще видаляти якомога швидше, не даючи їм вбратися щільно у волокна. Для очищення можна використати звичайні засоби, які допоможуть розщепити жир. The Spruce розповідає, як вивести масляні плями з нейлонової тканини.

Як видалити масляні плями з нейлонового одягу?

Попередня обробка.

Нанесіть на пляму спрей або гель для попередньої обробки одягу. А якщо у вас немає подібного засобу для виведення плям, замініть його невеликою кількістю потужного засобу для прання. Втирайте засіб у пляму пальцями.

Правильне прання.

Дотримуйтесь інструкцій з прання на етикетці одягу. Нейлон можна прати вручну або в пральній машині в режимі делікатного прання. Тому після нанесення засобу, виперіть річ. Якщо ж після прання пляма не зникає, повторно нанесіть засіб, а потім виперіть одяг ще раз.

Не кладіть одяг у сушарку, доки пляма повністю не зникне. Нагрівання закріпить масляну пляму, через що її буде майже неможливо видалити з тканини.

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Використовуйте низьку температуру для сушіння.

Коли ви переконаєтеся, що пляма зникла, висушіть одяг на найнижчому рівні температури сушарки або повісьте його на мотузку на повітрі. Сушити нейлон на високій температурі не можна, адже це може розплавити або пошкодити волокна.