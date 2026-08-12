Після збирання ягід кущі смородини варто уважно оглянути, адже саме в цей період добре помітні проблеми, які могли залишатися непомітними протягом сезону. Якщо окремі пагони раптом почали в'янути й засихати, причина може бути не лише в нестачі вологи чи спекотній погоді. Чому так відбувається і що з цим робити, пише «Земляк».

Як склівка пошкоджує смородину

Доросла смородинова склівка – невеликий метелик, який за зовнішнім виглядом нагадує осу. Найбільшу шкоду кущам завдають не дорослі комахи, а їхні личинки.

Після появи з яєць личинки проникають усередину молодих пагонів і живляться їхньою серцевиною. Поступово вони просуваються всередині гілки, через що порушується рух води та поживних речовин.

Уражений пагін спочатку може виглядати цілком здоровим. Згодом його листя починає в'янути, а сама гілка засихає. Якщо шкідника не виявити, пошкодження поширюється на нові пагони, і кущ поступово слабшає.

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Як перевірити гілки

Найпростіший спосіб переконатися, що причиною усихання може бути склівка, – оглянути зріз пошкодженої гілки.

Зріжте підозрілий пагін і подивіться на його середину. Якщо всередині помітний темний або бурий хід, трухляві рештки, порожнина чи личинка, гілка, ймовірно, була пошкоджена шкідником.

Особливо уважно перевіряйте пагони, які засихають без очевидної причини. Якщо кущ отримує достатньо вологи, але окремі гілки раптом починають втрачати листя, такий симптом не варто ігнорувати.

Що робити з ураженими пагонами

Якщо личинка вже знаходиться всередині деревини, звичайне обприскування поверхні гілки не допоможе дістати її. Тому основним способом боротьби з уже заселеними пагонами залишається обрізання.

Вирізайте пошкоджену гілку до здорової деревини. Якщо ураження проходить майже по всій довжині пагона, його краще видалити біля самої основи.

Після роботи уважно огляньте зріз. Якщо всередині деревини все ще видно хід або пошкоджені тканини, обріжте пагін нижче, поки не дійдете до здорової частини.

Використовуйте чистий і гострий секатор. Після обрізання уражені частини не залишайте під кущами, адже їх потрібно винести за межі ділянки та утилізувати належним способом.

Коли потрібна обробка

Хімічний захист найбільш ефективний тоді, коли шкідник ще не проник глибоко в деревину. Тому важливе значення має своєчасне спостереження за кущами та проведення обробок у період, коли дорослі комахи літають і відкладають яйця.

Для захисту використовуйте лише препарати, дозволені для ягідних культур, і суворо дотримуйтеся інструкції виробника щодо дозування, строків застосування та безпечного періоду до збирання врожаю.

Не варто обробляти кущі навмання кількома засобами одночасно. Спочатку переконайтеся, що симптоми справді відповідають пошкодженню склівкою.