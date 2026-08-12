Після збору ягід уважно огляньте кожен кущ

Після завершення плодоношення полуниця не припиняє розвиватися. У другій половині літа рослини відновлюють сили, формують нове листя та закладають плодові бруньки для майбутнього врожаю. Саме тому серпневий догляд за грядкою не менш важливий, ніж весняні роботи. Що робити з полуницею зараз, пише OSU.

Приберіть хворе та пошкоджене листя

Після збору ягід уважно огляньте кожен кущ. Видаліть сухе, пожовкле, сильно пошкоджене або уражене хворобами листя.

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Здорове зелене листя залишайте. Воно продовжує живити рослину та допомагає їй накопичувати ресурси перед зимою.

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Не варто без потреби повністю скошувати всю надземну частину полуниці. Такий підхід не є універсальним і може послабити рослини, особливо якщо видалити здорове листя надто пізно.

Приберіть зайві вуса

Якщо не плануєте розмножувати полуницю, регулярно видаляйте зайві вуса. Вони забирають частину поживних речовин і вологи, які материнський кущ міг би спрямувати на власний розвиток.

Якщо хочете отримати молоді рослини, залиште найсильніші розетки та дайте їм укорінитися. Решту вусів видаліть, щоб посадка не стала надто загущеною.

Особливо уважно стежте за старими грядками, де за кілька сезонів могло утворитися багато молодих розеток.

Продовжуйте поливати грядку

Після завершення плодоношення полуниця все ще потребує води. У серпні суха та спекотна погода може швидко висушувати ґрунт, тому не припиняйте полив одразу після збору ягід.

Поливайте рослини в міру висихання ґрунту, орієнтуючись на погоду та стан грядки. Не допускайте тривалого пересихання кореневої зони, але й не створюйте постійного застою води.

Особливо важливо підтримувати достатню вологість після санітарного очищення грядки, коли рослини відновлюють нове листя.

Чи потрібно підживлювати полуницю

Якщо кущі ослаблені після плодоношення, їм може знадобитися помірне підживлення. Однак наприкінці літа не варто без потреби вносити великі дози азоту.

Надлишок азотного живлення може стимулювати активне утворення молодої зелені тоді, коли рослині вже потрібно поступово готуватися до холодного періоду.

Обирайте підживлення відповідно до стану рослин і дотримуйтеся рекомендованих доз. Не вносьте добрива у пересушений ґрунт – спочатку полийте грядку, щоб не створювати надмірну концентрацію поживних речовин біля коренів.

Прополіть і прорідіть грядку

Після збору ягід видаліть бур’яни, які конкурують із полуницею за воду, світло та поживні речовини. Одночасно оцініть густоту посадки.

Якщо кущі розрослися та молоді розетки утворили суцільний килим, прорідіть грядку. Загущені посадки гірше провітрюються, швидше затримують вологу після дощу та створюють сприятливіші умови для поширення хвороб.

Після прополювання можна оновити шар мульчі. Вона допоможе зберігати вологу та стримувати ріст бур’янів.

Що залишити до осені

До настання холодів полуниця має сформувати здорову розетку з достатньою кількістю листя. Тому після завершення плодоношення не перетворюйте грядку на повністю оголену ділянку.

Через кілька днів після обрізання огляньте рослини ще раз. Кущі мають залишатися добре освітленими та не бути надмірно загущеними, але водночас здорове листя повинно зберігатися.

Якщо після санітарного очищення рослини почали в’янути або з’явилися нові пошкодження, спочатку визначте причину проблеми. Не намагайтеся одразу компенсувати будь-які зміни додатковим підживленням.