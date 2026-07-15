Найсприятливіший час – одразу після завершення плодоношення

Після завершення плодоношення полуниця починає активно випускати вуса. Це природний спосіб розмноження, завдяки якому рослина утворює нові розетки. Однак якщо залишити всі пагони, кущі витрачатимуть на них значну частину поживних речовин. Як правильно видаляти зайві вуса полуниці, пише «Експерт».

Коли найкраще обрізати вуса полуниці

Найсприятливіший час – одразу після завершення плодоношення. У цей період полуниця переходить до підготовки до наступного сезону й починає накопичувати поживні речовини.

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Не варто чекати, поки вуса сильно розростуться. Молоді пагони видаляти значно легше, а сама процедура завдає кущам менше стресу.

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У який день проводити обрізання

Обрізання бажано виконувати в суху погоду. Найкраще робити це:

вранці, поки немає сильної спеки;

або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

За таких умов зрізи швидше підсихають, а ризик розвитку грибкових захворювань зменшується.

Чим обрізати вуса

Для роботи використовуйте:

гострі садові ножиці;

секатор;

інший чистий і добре заточений інструмент.

Відривати вуса руками не рекомендується. Так можна випадково пошкодити кореневу шийку або сам кущ, що послабить рослину.

Як правильно видаляти пагони

Зрізайте вуса акуратно, залишаючи невеликий відрізок довжиною приблизно 1–2 см. Робити зріз впритул до основи не потрібно.

Після процедури огляньте грядку та приберіть усі зрізані пагони, щоб вони не накопичували вологу й не ставали осередком хвороб.

Коли вуса варто залишити

Якщо ви плануєте розмножити полуницю, частину пагонів можна не обрізати. Для цього обирайте лише здорові, сильні та врожайні кущі.

Найкраще підходять перші розетки, які утворюються найближче до материнської рослини. Зазвичай саме вони найкраще вкорінюються та формують міцні молоді кущики.

Чим підживити полуницю після обрізання

Після видалення вусів рослинам корисно дати калійно-фосфорне підживлення. Воно допомагає:

швидше відновитися після плодоношення;

закласти квіткові бруньки;

підготуватися до зими;

сформувати основу для майбутнього врожаю.

Із азотними добривами наприкінці літа слід бути обережними, адже вони стимулюють надмірний ріст листя.

Який догляд потрібен після плодоношення

Щоб полуниця добре перезимувала та дала щедрий урожай наступного року, важливо: