Збудником захворювання є грибок, який активно розвивається у вологому середовищі.

Соковита та ароматна полуниця потребує особливої уваги на початку літа. Саме в цей період через часті дощі, високу вологість і загущені посадки на грядках може з'явитися сіра гниль – одне з найнебезпечніших грибкових захворювань для цієї культури. Хвороба здатна дуже швидко поширюватися між рослинами, уражаючи не лише окремі ягоди, а й значну частину врожаю. Тому важливо знати, як розпізнати проблему та запобігти її розвитку. Про це пише УНІАН.

Як проявляється сіра гниль

Збудником захворювання є грибок, який активно розвивається у вологому середовищі. Першими ознаками стають невеликі м'які плями на ягодах. Згодом вони збільшуються, а плоди вкриваються характерним сірим пухнастим нальотом.

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Уражені ягоди швидко втрачають щільність, темнішають і стають непридатними для споживання. Врятувати такі плоди вже неможливо, тому їх потрібно відразу видаляти з грядки.

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Чому виникає захворювання

Найчастіше сіра гниль з'являється під час затяжної вологої погоди. Додатковими факторами ризику є надто густі посадки та недостатнє провітрювання між кущами.

Також грибок активно розмножується, коли ягоди контактують із вологим ґрунтом. Саме там можуть зберігатися спори збудника, які легко потрапляють на плоди під час дощу або поливу.

Як запобігти появі сірої гнилі

Основний спосіб боротьби із захворюванням – правильна профілактика. Насамперед необхідно регулярно оглядати посадки та видаляти пошкоджене листя, сухі частини рослин і хворі ягоди.

Важливо не допускати надмірного загущення грядок. Якщо кущі ростуть занадто близько один до одного, повітря циркулює гірше, а волога довше затримується на листі та плодах.

Мульчування допоможе захистити ягоди

Ефективним способом профілактики є мульчування. Для цього використовують солому, скошену траву або спеціальний покривний матеріал.

Мульча створює бар'єр між ягодами та ґрунтом, завдяки чому зменшується ризик потрапляння спор грибка на плоди. Крім того, вона допомагає довше зберігати вологу в землі та стримує ріст бур'янів.

Як правильно поливати полуницю

Під час поливу бажано уникати потрапляння води на листя, квітконоси та ягоди. Найкращим варіантом вважається полив безпосередньо під корінь.

Також варто проводити його вранці, щоб рослини встигли обсохнути до вечора. Надлишкова волога на поверхні листя створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Чим обробити полуницю для профілактики

Для запобігання розвитку сірої гнилі багато садівників використовують біологічні препарати на основі корисних мікроорганізмів. Засоби із сінною паличкою або триходермою допомагають стримувати розвиток патогенних грибків і підтримують здоров'я рослин.

Водночас важливо пам'ятати, що такі препарати працюють переважно як профілактика. Вони не відновлюють уже уражені ягоди, але можуть зменшити поширення інфекції та захистити здорові рослини.