Щітка для унітаза може зношуватися та накопичувати бактерії

Щітка для унітаза – один із тих предметів, на які часто не звертають уваги, але саме вона накопичує багато бактерій. The Spruce розповідає, наскільки часто її потрібно замінювати.

Як часто слід замінювати щітку для унітаза?

Щітка для унітаза може зношуватися та накопичувати бактерії, тому її слід змінювати двічі на рік. Якщо ви продовжуватимете використовувати щітку, яка вже деформувалася, вона може назавжди подряпати чашу унітаза, залишаючи більше місця для накопичення бактерій та плям.

Як зробити так, щоб ваша щітка прослужила довше?

Щоб туалетна щітка служила довше, її та тримач потрібно ретельно почистити та дати їм висохнути, перш ніж покласти назад у тримач.

Також варто обирати тримач, який буде утримувати головку щітки підвішеною над дном, щоб запобігти згинанню щетинок.

Ось як підтримувати чистоту щітки: