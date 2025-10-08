Накопичує мільйони бактерій: як часто потрібно замінювати щітку для унітаза
Щітка для унітаза – один із тих предметів, на які часто не звертають уваги, але саме вона накопичує багато бактерій. The Spruce розповідає, наскільки часто її потрібно замінювати.
Як часто слід замінювати щітку для унітаза?
Щітка для унітаза може зношуватися та накопичувати бактерії, тому її слід змінювати двічі на рік. Якщо ви продовжуватимете використовувати щітку, яка вже деформувалася, вона може назавжди подряпати чашу унітаза, залишаючи більше місця для накопичення бактерій та плям.
Як зробити так, щоб ваша щітка прослужила довше?
Щоб туалетна щітка служила довше, її та тримач потрібно ретельно почистити та дати їм висохнути, перш ніж покласти назад у тримач.
Також варто обирати тримач, який буде утримувати головку щітки підвішеною над дном, щоб запобігти згинанню щетинок.
Ось як підтримувати чистоту щітки:
- Після змивання засобу для чищення унітаза, ретельно промийте щітку у воді у щойно очищеному унітазі.
- Продезінфікуйте головку та ручку щітки, обприскавши їх дистильованим білим оцтом, перекисом водню або спреєм для дезінфекції.
- Для більш ретельного очищення змішайте розчин гарячої води та універсального засобу для чищення у пластиковому відрі. Занурте туди щітку та залиште на 2 години. Потім вийміть її та ретельно промийте гарячою водою.
- Висушіть щітку повністю, після чого поверніть у тримач.