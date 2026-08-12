У цей період не варто робити ставку на азотні добрива

У період плодоношення ожина витрачає багато поживних речовин на формування та дозрівання ягід. Якщо ґрунт бідний, плоди можуть бути дрібнішими, а їхній смак – менш насиченим. У серпні варто звернути увагу на елементи, які потрібні рослині саме під час плодоношення.Чим підживити ожину, пише УНІАН.

Чим підживити ожину в серпні

У цей період не варто робити ставку на азотні добрива. Азот переважно стимулює нарощування зеленої маси та молодих пагонів, тоді як під час плодоношення рослині важливіше спрямовувати ресурси на ягоди.

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Для літнього підживлення можна використовувати добрива з калієм, фосфором і магнієм. Калій потрібен для нормального формування плодів, фосфор підтримує розвиток кореневої системи та загальний стан рослини, а магній бере участь у процесах фотосинтезу.

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Для ожини обирайте добрива без хлору, оскільки надлишок хлоридів може негативно впливати на чутливі ягідні культури.

Як правильно внести добриво

Для підживлення використовуйте калімагнезію або сульфат калію. Розчиніть 40 г добрива у 10 л води.

Перед внесенням поживного розчину добре полийте кущі чистою водою. Після цього внесіть добриво у вологий ґрунт, розподіляючи розчин у зоні коренів.

Проводьте підживлення вранці або ввечері, коли немає сильної спеки. Якщо рослини продовжують плодоносити, повторюйте процедуру приблизно раз на два тижні, але не перевищуйте дозування, зазначене виробником конкретного препарату.

Після завершення плодоношення не забувайте про осіннє підживлення. Воно має відповідати потребам рослини наприкінці сезону та допомогти їй підготуватися до зими.

Органічне підживлення для ожини

Якщо ви віддаєте перевагу органічним засобам, можна приготувати настій із трав. Для цього подрібніть кропиву, кульбабу, лопух або інші зелені рослини без насіння та заповніть ними приблизно частину ємності.

Залийте рослинну масу водою, залиште настоюватися на кілька днів, після чого процідіть. Перед використанням розведіть настій водою, щоб не обпалити корені концентрованим розчином.

Однак не варто зловживати трав’яними настоями в другій половині літа, особливо якщо вони містять багато азоту. У цей період надмірне азотне живлення може стимулювати ріст пагонів замість підготовки рослини до завершення сезону.

Деревна зола як джерело поживних речовин

Для літнього догляду можна використати й деревну золу. Вона містить калій, кальцій, магній та інші мінеральні елементи, хоча точний склад залежить від виду деревини.

Для приготування розчину розмішайте склянку просіяної деревної золи у 10 л води та залиште приблизно на добу. Перед внесенням полийте ожину звичайною водою, а потім використайте зольний настій для підживлення.

Не поєднуйте золу з азотними добривами або іншими препаратами без перевірки їхньої сумісності. Також не використовуйте золу від фарбованої чи обробленої деревини.