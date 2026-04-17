Хрумкі і швидкорослі: 9 найкращих сортів редиски, які дадуть щедрий урожай
Вдалий вибір сорту редиски значною мірою визначає майбутній урожай. Ця культура цінується за швидке дозрівання, свіжий смак і користь для організму. Вона добре росте як у тепличних умовах, так і просто на грядці, якщо підібрати правильний сорт. «Магазин насіння Жанна» пише про низку перевірених варіантів, які поєднують гарний смак, привабливий вигляд і стабільну врожайність.
«Вайтела F1» (Черрі Білий)
Цей сорт вирізняється компактними округлими коренеплодами світлого кольору. М'якуш ніжний, соковитий, зі злегка пікантним присмаком. Добре підходить для свіжих салатів і подачі до столу.
«Файтон»
Насичено-червоні коренеплоди мають приємну хрумку структуру. Сорт невибагливий у вирощуванні, стабільно формує врожай як у теплиці, так і на відкритих ділянках.
«Зимовий Мішель»
Цей сорт витримує прохолодні умови та підходить для вирощування в холодний період. Коренеплоди мають щільну текстуру та виразний смак.
«Аполло»
Світло-рожеві плоди виглядають дуже привабливо. М'якуш соковитий, ніжний, без різкої гіркоти. Часто використовується для прикрашання страв.
«Златка»
Жовті коренеплоди цього сорту додають різноманіття на грядці. Смак м’який, з легкою солодкістю, що робить його популярним серед городників.
«Веселка»
Один із найяскравіших сортів завдяки різноманіттю кольорів. Поєднує декоративність і приємний смак, що робить його цікавим варіантом для вирощування.
«Кармін»
Коренеплоди мають глибокий червоний колір і ніжний м'якуш. Чудово підходить для свіжих страв, зокрема салатів.
«Шарлотта»
Ранній сорт із невеликими округлими плодами. Швидко дозріває та дозволяє отримати перший урожай у короткі строки.
«Альбінос»
Білий колір коренеплодів виглядає незвично та ефектно. М'якуш ніжний, соковитий, підходить як для щоденного вживання, так і для святкової подачі.