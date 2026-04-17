Вдалий вибір сорту редиски значною мірою визначає майбутній урожай. Ця культура цінується за швидке дозрівання, свіжий смак і користь для організму. Вона добре росте як у тепличних умовах, так і просто на грядці, якщо підібрати правильний сорт. «Магазин насіння Жанна» пише про низку перевірених варіантів, які поєднують гарний смак, привабливий вигляд і стабільну врожайність.

«Вайтела F1» (Черрі Білий)

Цей сорт вирізняється компактними округлими коренеплодами світлого кольору. М'якуш ніжний, соковитий, зі злегка пікантним присмаком. Добре підходить для свіжих салатів і подачі до столу.

«Файтон»

Насичено-червоні коренеплоди мають приємну хрумку структуру. Сорт невибагливий у вирощуванні, стабільно формує врожай як у теплиці, так і на відкритих ділянках.

«Зимовий Мішель»

Цей сорт витримує прохолодні умови та підходить для вирощування в холодний період. Коренеплоди мають щільну текстуру та виразний смак.

«Аполло»

Світло-рожеві плоди виглядають дуже привабливо. М'якуш соковитий, ніжний, без різкої гіркоти. Часто використовується для прикрашання страв.

«Златка»

Жовті коренеплоди цього сорту додають різноманіття на грядці. Смак м’який, з легкою солодкістю, що робить його популярним серед городників.

«Веселка»

Один із найяскравіших сортів завдяки різноманіттю кольорів. Поєднує декоративність і приємний смак, що робить його цікавим варіантом для вирощування.

«Кармін»

Коренеплоди мають глибокий червоний колір і ніжний м'якуш. Чудово підходить для свіжих страв, зокрема салатів.

«Шарлотта»

Ранній сорт із невеликими округлими плодами. Швидко дозріває та дозволяє отримати перший урожай у короткі строки.

«Альбінос»

Білий колір коренеплодів виглядає незвично та ефектно. М'якуш ніжний, соковитий, підходить як для щоденного вживання, так і для святкової подачі.