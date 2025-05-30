Деякі намагаються усунути гіркоту, обдавши редиску окропом

Редиска – один із перших весняних овочів, що з'являється на нашому столі. Соковита, хрумка, з легкою гірчинкою, вона чудово доповнює салати та легкі закуски. Але іноді навіть свіжа, щойно з грядки редиска може мати неприємну гіркоту, яка псує весь смак. Як це попередити, пишуть «Новини.LIVE».

Чому редиска гірчить

Основна причина гіркуватого присмаку – це несприятливі умови вирощування. Якщо редисці не вистачало вологи або вона зростала серед бур’янів, які відбирали воду з ґрунту, м’якоть стає щільнішою, а смак – різкішим.

Ще один фактор – запізнілий збір. Перезрілі коренеплоди втрачають свою ніжність і соковитість, натомість у них накопичується гіркота. Саме тому редиску важливо вчасно зібрати, коли вона ще молода й соковита.

Як зменшити гіркоту: перевірені способи

Сіль і лимонний сік. Один із найпростіших способів – легке маринування. Достатньо нарізати редиску, посипати дрібкою солі та скропити свіжим лимонним соком. Через 5 хвилин овоч слід промити холодною водою. Якщо лимона немає, підійде просто сіль: залиште редиску на 10 хвилин, а потім сполосніть.

Сметана. Цей класичний інгредієнт до весняних салатів не лише пом’якшує смак редиски, а й допомагає прибрати гіркоту. Перед заправкою рекомендується злегка перетерти нарізану редиску з сіллю, промити, а потім змішати зі сметаною.

Солоний холодний розчин. Якщо є трохи більше часу, спробуйте замочити редиску в прохолодній підсоленій воді. Для цього розчиніть у воді 3-5% солі від її об’єму й опустіть туди овоч на 1-2 години. Такий метод добре працює з товстими скибками або половинками.

Яблучний оцет. Щоб не лише прибрати гіркоту, а й додати свіжої кислинки, змішайте нарізану редиску з ложкою яблучного оцту. Залиште на кілька хвилин – результат вас приємно здивує.

Чого краще не робити

Деякі намагаються усунути гіркоту, обдавши редиску окропом. Але цей спосіб – не найкращий. Після термічної обробки овоч втрачає корисні речовини, аромат і характерний смак. Замість очікуваної користі отримаєте прісну, мляву текстуру.