Цей простий трюк допоможе відкласти появу паростків на картоплі

Щоб картопля у погребі довше не проростала, можна скористатися простим способом – покласти до неї звичайний лимон. РБК-Україна розповідає, як цей простий трюк допоможе відтермінувати проростання картоплі.

Як використовувати лимон?

Якщо на картоплі почали з’являтися невеликі паростки, їх рекомендують обережно видалити, а потім покласти до бульб кілька лимонів. Цитруси не потрібно розрізати, достатньо зробити в них кілька наскрізних проколів і покласти у ящик або мішок з картоплею. Зазвичай одного великого лимона вистачає приблизно на 100 кілограмів картоплі.

Замість лимона іноді використовують одне-два кислі яблука. Вважається, що ці фрукти теж можуть відтермінувати появу паростків.

Ще один варіант, чим можна замінити лимон, – папороть або листя червоної горобини. Ними радять вистелити дно ящиків, а зверху насипати картоплю. Такі рослини часто використовують під час зберігання овочів через їхні фітонцидні властивості.

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