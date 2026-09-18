Навіть справна батарея може віддавати менше тепла через невеликі проблеми

Перед початком опалювального сезону варто підготувати радіатори, адже навіть справна батарея може віддавати менше тепла через незначні несправності. ТСН розповідає, що варто зробити до початку опалювального сезону, щоб батареї гріли краще.

Очистьте батарею від пилу

Пил, який накопичуються між секціями та на задній частині радіатора, заважає нормально руху теплого повітря. Через це батарея може віддавати тепло менш ефективно.

Тому перед початком сезону протріть радіатор вологою ганчіркою, а важкодоступні місця очистіть щіткою або пилососом із вузькою насадкою.

Перевірте, чи немає повітря всередині

Якщо ваша батарея раніше прогрівалася нерівномірно, причиною може бути повітря в системі. У такому разі радіатор може працювати не на повну потужність.

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Якщо на батареї є кран Маєвського, повітря можна випустити за допомогою спеціального ключа. Робити це потрібно лише на охолодженому радіаторі та доволі обережно. Після виходу повітря, коли починає надходити вода, клапан закривають. Якщо у вас автономне опалення, після процедури також варто перевірити тиск у системі.

Поставте тепловідбивний екран

Зменшити витрати тепла також допоможе спеціальний тепловідбивний екран, який потрібно встановити за батареєю. Особливо актуальним це може бути для радіатора, який розташований біля зовнішньої, неутепленої стіни.

Такий екран відбиває частину теплового випромінювання назад у приміщення.