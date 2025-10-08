Щоб опалення працювало не дарма: як спустити повітря з радіаторів
Коли в системі опалення з’являється повітря, радіатори можуть гріти нерівномірно або частково – верхня частина часто залишається холодною. Щоб цього уникнути, повітря потрібно випустити. Viessmann розповідає, як зробити це правильно.
Як правильно випустити повітря?
- Вимкніть опалення та дайте йому час охолонути.
- Візьміть рушник та глечик, поставте їх під випускний клапан на радіаторі.
- Відкрийте повітропровідні клапани на радіаторах – зазвичай вони розташовані у верхній частині однієї з боковин.
- Поверніть клапан повільно проти годинникової стрілки за допомогою спеціального ключа або викрутки. Спочатку вийде повітря з характерним шипінням. Коли воно закінчиться й піде рівномірний струмінь води, закрийте клапан.
- Повторіть ці дії для всіх радіаторів. Бажано починати з того, який розташований якомога далі від котла.
Після цієї процедури увімкніть опалення та перевірте, чи всі радіатори теплі та, чи не впав тиск у системі. За потреби підніміть тиск до рекомендованого рівня.
