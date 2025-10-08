Коли в системі опалення з’являється повітря, радіатори можуть гріти нерівномірно або частково

Коли в системі опалення з’являється повітря, радіатори можуть гріти нерівномірно або частково – верхня частина часто залишається холодною. Щоб цього уникнути, повітря потрібно випустити. Viessmann розповідає, як зробити це правильно.

Як правильно випустити повітря?

Вимкніть опалення та дайте йому час охолонути. Візьміть рушник та глечик, поставте їх під випускний клапан на радіаторі. Відкрийте повітропровідні клапани на радіаторах – зазвичай вони розташовані у верхній частині однієї з боковин. Поверніть клапан повільно проти годинникової стрілки за допомогою спеціального ключа або викрутки. Спочатку вийде повітря з характерним шипінням. Коли воно закінчиться й піде рівномірний струмінь води, закрийте клапан. Повторіть ці дії для всіх радіаторів. Бажано починати з того, який розташований якомога далі від котла.

Після цієї процедури увімкніть опалення та перевірте, чи всі радіатори теплі та, чи не впав тиск у системі. За потреби підніміть тиск до рекомендованого рівня.