Ви можете самостійно промити фільтрувальні елементи або запросити фахівця для повної чистки

Кондиціонер потребує регулярного чищення не лише для довговічної роботи, а й для безпечного повітря в приміщенні. Оскільки у внутрішньому блоці часто накопичується пил, яким ви можете дихати. Moyo розповідає, як правильно очистити кондиціонер.

Як почистити кондиціонер: покрокова інструкція

Відключіть від електромережі кондиціонер. Зачекайте 10-15 хвилин, поки він охолоне. Підніміть кришку та витягніть фільтри. Далі потрібно зняти жалюзі та від’єднати частину корпусу. Щоб її від'єднати, необхідно попередньо відкрутити гвинти та відщепити засувки. На верхній частині корпусу є окремі елементи електрики пристрою, тому, злегка відтягнувши кришку, потрібно розімкнути роз'ємне з'єднання. Після цього можна зняти верх і відправити його в мийку. Пластик не можна мити гарячою водою та довго сушити на сонці, оскільки від високої температури він може деформуватися. Струмопровідні частини мочити не потрібно. Якщо в кондиціонері є іонізатор повітря – від’єднайте дроти, відкрутіть кріплення та зніміть його. Якщо дренажна ванночка знімається, та не являється частиною корпусу — відкручуємо гвинти зліва, розмикаємо засувки. Піддон тепер тримається тільки справа. Він став рухливий, мити та дезінфікувати його зручніше. Після цього потрібно протерти радіатор, поки він зафіксований, але робити це потрібно обережно щоб не пошкодити електрику. Зніміть лівий пластиковий фіксатор, попередньо відкрутивши гвинти, на яких він тримається. Також внизу шукаємо щілину між лопатями, якщо ви знайшли болт фіксації валу, його потрібно відкрутити. Після цього підіймаємо радіатор та витягуємо вал. Відправляємо його в мийку. Після мийки сушимо деталі та збираємо все у зворотному порядку. Чекаємо добу, щоб залишки вологи випарувалися. Включаємо спочатку на провітрювання, через 10-15 хвилин – на кондиціонування.

Як почистити фільтр кондиціонера?

Ви можете самостійно промити фільтрувальні елементи або запросити фахівця для повної чистки. Ми розповімо, як самостійно очистити фільтр:

Відключаємо кондиціонер. Підіймаємо кришку. Фільтр зазвичай являє собою пару дрібнопористих сіток, обрамлених рамками. Обережно беремо їх за нижню частину і витягаємо. Якщо фільтри не чистили кілька місяців, на них, швидше за все, утворилось багато пилу. У цьому випадку перед миттям варто скористатися пилососом. Мити фільтрувальні елементи потрібно м'якою щіткою або губкою в проточній воді з використанням звичайного кухонного мийного засобу або рідкого мила. Даємо фільтрам стекти та висохнути, не використовуючи фен, радіатор опалення та інші побутові прилади. Вставляємо фільтри на місце. Проганяємо спліт-систему в режимі провітрювання.

Разом з доглядом за фільтрами варто зробити профілактику корпусу: протерти жалюзі від пилу або зняти та помити їх, пройтися вологою ганчіркою по верхній частині внутрішнього блоку.є

Додаткові поради

Якщо ви боїтесь, що після розбирання внутрішнього блоку ви не зможете його зібрати, краще зробити кілька фото, на яких буде видно, як все влаштовано. У випадку капітальної мийки сильно забрудненого випарника використовуйте фартух для збору забруднень. Фартух – це конусоподібна конструкція з поліетилену та ребер жорсткості, внизу якої – невеликий шланг для зливу брудної води в відро.

Чим мити кондиціонер?

Для промивки фільтра підійде мийний засіб для посуду або рідке мило. А для обробки випарника (радіатора) ви можете купити спеціальний очищувач кондиціонерів. Такі засоби продаються у форматі аерозольних балончиків і розпилювачів.