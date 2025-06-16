Як самостійно почистити кондиціонер та не викликати майстра: покрокова інструкція
Кондиціонер потребує регулярного чищення не лише для довговічної роботи, а й для безпечного повітря в приміщенні. Оскільки у внутрішньому блоці часто накопичується пил, яким ви можете дихати. Moyo розповідає, як правильно очистити кондиціонер.
Як почистити кондиціонер: покрокова інструкція
- Відключіть від електромережі кондиціонер. Зачекайте 10-15 хвилин, поки він охолоне. Підніміть кришку та витягніть фільтри.
- Далі потрібно зняти жалюзі та від’єднати частину корпусу. Щоб її від'єднати, необхідно попередньо відкрутити гвинти та відщепити засувки. На верхній частині корпусу є окремі елементи електрики пристрою, тому, злегка відтягнувши кришку, потрібно розімкнути роз'ємне з'єднання. Після цього можна зняти верх і відправити його в мийку. Пластик не можна мити гарячою водою та довго сушити на сонці, оскільки від високої температури він може деформуватися. Струмопровідні частини мочити не потрібно.
- Якщо в кондиціонері є іонізатор повітря – від’єднайте дроти, відкрутіть кріплення та зніміть його.
- Якщо дренажна ванночка знімається, та не являється частиною корпусу — відкручуємо гвинти зліва, розмикаємо засувки. Піддон тепер тримається тільки справа. Він став рухливий, мити та дезінфікувати його зручніше.
- Після цього потрібно протерти радіатор, поки він зафіксований, але робити це потрібно обережно щоб не пошкодити електрику.
- Зніміть лівий пластиковий фіксатор, попередньо відкрутивши гвинти, на яких він тримається. Також внизу шукаємо щілину між лопатями, якщо ви знайшли болт фіксації валу, його потрібно відкрутити.
- Після цього підіймаємо радіатор та витягуємо вал. Відправляємо його в мийку.
- Після мийки сушимо деталі та збираємо все у зворотному порядку. Чекаємо добу, щоб залишки вологи випарувалися. Включаємо спочатку на провітрювання, через 10-15 хвилин – на кондиціонування.
Як почистити фільтр кондиціонера?
Ви можете самостійно промити фільтрувальні елементи або запросити фахівця для повної чистки. Ми розповімо, як самостійно очистити фільтр:
- Відключаємо кондиціонер. Підіймаємо кришку. Фільтр зазвичай являє собою пару дрібнопористих сіток, обрамлених рамками. Обережно беремо їх за нижню частину і витягаємо.
- Якщо фільтри не чистили кілька місяців, на них, швидше за все, утворилось багато пилу. У цьому випадку перед миттям варто скористатися пилососом. Мити фільтрувальні елементи потрібно м'якою щіткою або губкою в проточній воді з використанням звичайного кухонного мийного засобу або рідкого мила.
- Даємо фільтрам стекти та висохнути, не використовуючи фен, радіатор опалення та інші побутові прилади.
- Вставляємо фільтри на місце.
- Проганяємо спліт-систему в режимі провітрювання.
Разом з доглядом за фільтрами варто зробити профілактику корпусу: протерти жалюзі від пилу або зняти та помити їх, пройтися вологою ганчіркою по верхній частині внутрішнього блоку.є
Додаткові поради
- Якщо ви боїтесь, що після розбирання внутрішнього блоку ви не зможете його зібрати, краще зробити кілька фото, на яких буде видно, як все влаштовано.
- У випадку капітальної мийки сильно забрудненого випарника використовуйте фартух для збору забруднень. Фартух – це конусоподібна конструкція з поліетилену та ребер жорсткості, внизу якої – невеликий шланг для зливу брудної води в відро.
Чим мити кондиціонер?
Для промивки фільтра підійде мийний засіб для посуду або рідке мило. А для обробки випарника (радіатора) ви можете купити спеціальний очищувач кондиціонерів. Такі засоби продаються у форматі аерозольних балончиків і розпилювачів.