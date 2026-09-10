У закритому приміщенні, де зберігаються овочі, може накопичитися вуглекислий газ

Спускатися в льох або підвал одразу після відкриття не варто. У закритому приміщенні, де зберігаються овочі, через недостатню вентиляцію може накопичуватися вуглекислий газ. УНІАН розповідає, чому це небезпечно та як перевірити повітря перед тим, як заходити у приміщення.

Чому не можна відразу спускатися в льох?

Окрім консервації, найімовірніше, у погребі ви зберігаєте й овочі, зокрема картоплю. Вона зберігається у ящиках або насипом і споживає кисень, а виділяє вуглекислий газ, який накопичується в маленькому закритому приміщенні.

Через відсутність належної вентиляції вуглекислий газ залишається там надовго. У цьому й криється причина, чому не можна одразу спускатися у льох – ви можете вдихнути велику кількість вуглекислого газу і втратити свідомість.

Як перевірити повітря перед спуском?

Перевірити повітря можна простим способом. Потрібно запалити будь-який папірець і кинути вниз. Якщо він долетів до дна і там лежить, догоряючи, це означає, що можна заходити. Але якщо папірець згас у польоті – в льох не можна спускатися. Це свідчить про нестачу кисню і велику кількість важких газів.

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Щоб уникнути накопичення газів, підземні приміщення обов’язково потрібно забезпечувати потужною витяжкою.