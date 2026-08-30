Перед початком сезону заготівлі приміщення радять ретельно очистити та обробити стіни, підлогу та поверхні

Пліснява, грибок і вогкість у погребі можуть зіпсувати запаси та створити проблеми під час їхнього зберігання. Перед початком сезону заготівлі приміщення радять ретельно очистити та обробити стіни, підлогу та поверхні. УНІАН розповідає, як підготувати погріб до консервації.

Як підготувати погріб до обробки?

Спочатку підготуйте старий одяг, медичну маску та захисний одяг. Також перед обробкою слід прибрати всі запаси та банки з погреба і винести все, що не прибито до стіни – ящики, полиці, бочки тощо.

Якщо на стінах вже з’явився наліт, його рекомендують спочатку видалити шпателем. Після механічного очищення можна переходити до дезінфекції.

Чим обробити погріб?

Не існує одного єдиного засобу від плісняви в погребі, але найчастіше дачникам рекомендують використовувати протигрибкову ґрунтовку або хлорний відбілювач. Після цієї обробки починається основний етап роботи – обробка погреба від вогкості та плісняви. Найефективнішим засобом для цього називають сірчану шашку. Під час її тління виділяється токсичний для грибка та шкідників сірчистий газ. Цей засіб має дуже високу ефективність, але вимагає обережності та точного дотримання інструкцій. Сірчистий газ є небезпечним для здоров’я, тому шашку суворо заборонено використовувати в підвалах під житловими приміщеннями.

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Під час роботи з цим засобом обов’язково дотримуйтесь інструкції виробника. Приберіть всі сторонні предмети з приміщення. Покладіть шашку на матеріал, який не загориться, наприклад, цеглу. Після підпалювання гніту відразу вийдіть і зачиніть двері в приміщення. Потім зачекайте одну або дві доби, щоб газ обробив погріб.

Після обробки приміщення його потрібно провітрювати мінімум тиждень до повного зникнення запахів. А запаси можна вносити не раніше, ніж через місяць.

Як обробити приміщення купоросом?

Якщо цей спосіб вам не підходить, можна обробити приміщення залізним або мідним купоросом. Цей засіб забезпечує знищення всіх сторонніх мікроорганізмів.

Як обробити погріб:

У 10 літрах води розведіть триста грамів засобу. Цим розчином обприскуйте підлогу, стелю, полиці та дерев’яні поверхні. Особливо ретельно обробіть кути. Після роботи провітріть приміщення протягом кількох днів.

Для дезінфекції стін також можна використати побілку: на 10 літрів води додайте 1 кілограм гашеного вапна та сто грамів купоросу. І теж після обробки стін провітріть приміщення протягом кількох днів.