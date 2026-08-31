Найчастіше причиною здуття кришки є розмноження мікроорганізмів

Здута кришка на банці з домашньою консервацією – ознака, на яку слід завжди звертати увагу. УНІАН розповідає, що робити, якщо кришка здулася після закатування або ж через деякий час.

Чому здувається кришка на банці?

Найчастіше причиною здуття кришки є розмноження мікроорганізмів: у процесі їх життєдіяльності утворюються гази, через що всередині банки підвищується тиск. Саме через це кришка вигинається назовні.

Якщо кришка під час закатування здулася, це не завжди означає, що продукт зіпсований. У деяких випадках причиною може бути зміна тиску всередині банки під час охолодження. Зазвичай таке відбувається саме під час приготування м’ясних консервів, приготованих в автоклаві. Під час обробки кришка може тимчасово вигинатися під впливом тиску, а після охолодження повертатися у вихідне положення. Тому сама по собі така зміна не обов’язково свідчить про псування продукту.

Погано вимиті овочі та фрукти, погана стерилізація банок або кришок, порушення рецептури чи неправильна термічна обробка – все це теж може призвести до псування консервів. Тому таку консервацію краще викинути, а не просто спостерігати за нею.

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Коли консервацію ще можна врятувати?

Якщо кришка змінилася одразу після закатування, причиною можуть бути особливості охолодження або неправильний процес консервування. Таку заготівлю слід оцінити, і якщо це можливо, переробити з дотриманням усіх вимог до стерилізації. Але якщо здуття з’явилося після тривалого зберігання, таку банку краще викинути.

Коли консервацію вже не можна врятувати?

Якщо у вас здулися банки з м'ясом, слід бути особливо обережними. М'ясо належить до продуктів, при неправильному консервуванні яких існує ризик ботулізму. І ці бактерії можуть розмножуватися навіть тоді, коли банка ще не виглядає явно зіпсованою. Тому якщо кришка на банці здулася після зберігання, таку заготівлю їсти не можна. Не намагайтеся прокип’ятити вміст, зняти верхній шар або переробити все заново – безпечніше відразу викинути вміст.

Також не варто намагатися врятувати консервацію, якщо разом із здутою кришкою є помутніння розсолу, бульбашки, піна або інші незвичні зміни.