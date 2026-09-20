Деякі сорти гарбуза мають дуже тверду шкірку

Гарбуз часто стає основою супів, гарнірів та випічки, однак його шкірка може неабияк ускладнити підготовку овоча. У деяких сортів вона особливо тверда. ТСН розповідає, як можна легко почистити гарбуз від шкірки.

Як легко почистити гарбуз?

Замочіть гарбуз у воді

Один із найпростіших способів впоратися з твердою шкіркою – попередньо замочити гарбуз. Для цього плід потрібно залити на ніч чи на 12 годин водою. Щоб вода його повністю покрила, гарбуз слід чимось зверху притиснути. Після такого замочування шкірка розм’якшиться, тому зняти її ножем буде значно легше.

Використайте мікрохвильову піч або духовку

Щоб швидко почистити гарбуз, його можна попередньо запекти в духовці чи мікрохвильовці.

Духовку потрібно розігріти до 180°C і тримати в ній гарбуз 10 хвилин. За цей час шкірка стане м’якшою і її можна буде зняти ножем.

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Щоб запекти гарбуз у мікрохвильовій печі, зробіть на ньому кілька проколів виделкою, а потім поставте всередину лише на 5–10 хвилин. Після цього плід буде значно легше очистити.