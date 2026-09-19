Насправді проконтролювати положення яблук у пирозі не так вже й складно

Яблука в домашньому пирозі можуть під час випікання опускатися на дно, через що десерт втрачає привабливий вигляд. Виправити це можна ще до того, як ви поставите пиріг у духовку. 24 Канал розповідає, що робити, щоб яблука не опускалися на дно пирога.

Насправді зробити так, щоб яблука залишалися на потрібному місці у випічці, не так уже й складно. Достатньо скористатися способом, який застосовують шеф-кухарі.

Вони радять перед випіканням обваляти яблука в борошні та викласти їх у середину пирога. Такий простий спосіб допоможе шматочкам яблук не опускатися на дно.

Крім того, завдяки цьому дно пирога не розмокне. Коли яблука опускаються на дно, вони виділяють сік безпосередньо на тісто, через що воно може стати надто вологим.

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