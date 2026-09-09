Деруни, пиріг і запіканка: що смачне приготувати з гарбуза, крім каші і крем-супу
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Гарбуз можна використовувати не лише для каші – з нього легко приготувати і ситну закуску, і гарнір, і ароматну випічку. Серед цих варіантів є страви, які готуються навіть на сковороді. УНІАН розповідає, що можна приготувати з гарбуза.
Гарбуз по-грецьки
- Гарбуз – 400 г;
- Часник – 1 зубчик;
- Томатна паста – 1 ч. л;
- Сушений базилік – 1 ч. л;
- Оливкова олія – 1 ч.л;
- Вода – 2 ст. л;
- Сіль, перець – до смаку.
Для приготування краще обрати солодкий гарбуз, який необхідно очистити та нарізати кубиком. Потім викласти його на розігріту сковороду, змащену оливковою олією та обсмажити з усіх боків протягом 5–7 хвилин. Посолити, поперчити та додати сушений базилік. Після цього видавити у сковорідку томатну пасту, викласти подрібнений часник та перемішати. Перекласти гарбуз у форму для запікання, залити водою, накрити фольгою і готувати в духовці близько 30 хвилин за температури 180°C. Запечений гарбуз можна подавати до м’яса чи риби як гарнір.
Деруни з гарбуза
- Гарбуз – 200 г;
- Яйце – 1 шт.;
- Ріпчаста цибуля – половинка;
- Борошно – 0,5 ст. л;
- Олія – 30 мл;
- Сіль, перець – до смаку.
Спочатку потрібно очистити гарбуз, розрізати на кілька частин, взяти тертку і натерти. Викласти в глибоку миску, вбити яйце, додати нарізану цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішати масу, сковорідку змастити олією і поставити на вогонь. Тісто потрібно викладати ложкою порційно і обсмажувати деруни з кожного боку по 5–10 хвилин до золотистої скоринки.
Гарбузовий пиріг
- Гарбуз – 400 г;
- Яйця – 2 шт.;
- Сметана – 1 ст. л;
- Олія – 50 мл;
- Цукор – 150 г;
- Сіль – щіпка;
- Ванільний цукор – 0,5 ч. л;
- Розпушувач – 1 ч. л.
Спочатку потрібно взяти глибоку миску, вбити яйця та збити їх міксером, поступово всипаючи цукор, сіль і ванільний цукор, поки не побачите білу піну. Коли це станеться, саме час додати сметану і гарбуз, натертий на дрібній тертці. Потім масу потрібно перемішати лопаткою, всипати борошно і розпушувач, влити олію і знову розмішати. Форму для випічки слід змастити олією, вилити тісто та випікати 40–50 хвилин за 180°C. Після того як пиріг охолоне, його потрібно дістати з форми та подати до столу.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google