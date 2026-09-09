Серед цих варіантів є страви, які готуються навіть на сковороді.

Гарбуз можна використовувати не лише для каші – з нього легко приготувати і ситну закуску, і гарнір, і ароматну випічку. Серед цих варіантів є страви, які готуються навіть на сковороді. УНІАН розповідає, що можна приготувати з гарбуза.

Гарбуз по-грецьки

Гарбуз – 400 г;

Часник – 1 зубчик;

Томатна паста – 1 ч. л;

Сушений базилік – 1 ч. л;

Оливкова олія – 1 ч.л;

Вода – 2 ст. л;

Сіль, перець – до смаку.

Для приготування краще обрати солодкий гарбуз, який необхідно очистити та нарізати кубиком. Потім викласти його на розігріту сковороду, змащену оливковою олією та обсмажити з усіх боків протягом 5–7 хвилин. Посолити, поперчити та додати сушений базилік. Після цього видавити у сковорідку томатну пасту, викласти подрібнений часник та перемішати. Перекласти гарбуз у форму для запікання, залити водою, накрити фольгою і готувати в духовці близько 30 хвилин за температури 180°C. Запечений гарбуз можна подавати до м’яса чи риби як гарнір.

Деруни з гарбуза

Гарбуз – 200 г;

Яйце – 1 шт.;

Ріпчаста цибуля – половинка;

Борошно – 0,5 ст. л;

Олія – 30 мл;

Сіль, перець – до смаку.

Спочатку потрібно очистити гарбуз, розрізати на кілька частин, взяти тертку і натерти. Викласти в глибоку миску, вбити яйце, додати нарізану цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішати масу, сковорідку змастити олією і поставити на вогонь. Тісто потрібно викладати ложкою порційно і обсмажувати деруни з кожного боку по 5–10 хвилин до золотистої скоринки.

Гарбузовий пиріг

Гарбуз – 400 г;

Яйця – 2 шт.;

Сметана – 1 ст. л;

Олія – 50 мл;

Цукор – 150 г;

Сіль – щіпка;

Ванільний цукор – 0,5 ч. л;

Розпушувач – 1 ч. л.

Спочатку потрібно взяти глибоку миску, вбити яйця та збити їх міксером, поступово всипаючи цукор, сіль і ванільний цукор, поки не побачите білу піну. Коли це станеться, саме час додати сметану і гарбуз, натертий на дрібній тертці. Потім масу потрібно перемішати лопаткою, всипати борошно і розпушувач, влити олію і знову розмішати. Форму для випічки слід змастити олією, вилити тісто та випікати 40–50 хвилин за 180°C. Після того як пиріг охолоне, його потрібно дістати з форми та подати до столу.

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