Солодкі гарбузові котлетки. Рецепт дня
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Солодкі гарбузові котлетки стануть чудовим варіантом для простого та ароматного сніданку. Вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою та приємним ароматом кориці. Мед додає страві природної солодкості, а за бажанням його можна замінити цукром. Приготування не займе багато часу, тому такі котлетки легко зробити навіть у будній день. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|500 г
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Мед
|до смаку
|Борошно пшеничне
|4 ст. л.
|Яйце куряче
|1 шт.
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, натріть м’якоть на дрібній тертці.
Крок 2
Додайте до гарбуза яйце, борошно, корицю та мед на свій смак.
Крок 3
Ретельно перемішайте масу ложкою до однорідності.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії.
Крок 5
Викладайте гарбузову масу ложкою на пательню, формуючи невеликі котлетки.
Крок 6
Смажте їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.