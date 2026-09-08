Солодкі гарбузові котлетки стануть чудовим варіантом для простого та ароматного сніданку. Вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою та приємним ароматом кориці. Мед додає страві природної солодкості, а за бажанням його можна замінити цукром. Приготування не займе багато часу, тому такі котлетки легко зробити навіть у будній день. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 500 г Кориця мелена 1 ч. л. Мед до смаку Борошно пшеничне 4 ст. л. Яйце куряче 1 шт. Олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, натріть м’якоть на дрібній тертці. Крок 2 Додайте до гарбуза яйце, борошно, корицю та мед на свій смак. Крок 3 Ретельно перемішайте масу ложкою до однорідності. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Крок 5 Викладайте гарбузову масу ложкою на пательню, формуючи невеликі котлетки. Крок 6 Смажте їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.