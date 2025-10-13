Гарбузові кекси з кукурудзяною крихтою. Рецепт дня0
Використання гарбуза для випічки – ідея не нова, проте ці кекси мають оригінальний смак завдяки кукурудзяній крихті з коричневим маслом. У результаті виходить дуже затишний і нетиповий десерт, а ще й досить поживний завдяки натуральним інгредієнтам і сезонним продуктам. Кількість інгредієнтів розрахована на 12 штук. Рецепт від The New York Times.
Інгредієнти
|Для кукурудзяної крихти з коричневим маслом:
|Несолоне вершкове масло
|113 г
|Жовта кукурудзяна крупа дрібного помелу
|75 г
|Борошно
|105 г
|Цукор
|50 г
|Сіль
|½ ч. л.
|Для тіста:
|Пюре з гарбуза
|425 г
|Несолоне вершкове масло (розтоплене)
|113 г
|Яйця (великі)
|2 шт.
|Цукор
|100 г
|Темно-коричневий цукор
|100 г
|Ванільний екстракт
|1 ч. л.
|Борошно
|280 г
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Харчова сода
|½ ч. л.
|Сіль
|½ ч. л.
|Мелена кориця
|½ ч. л.
|Мелений мускатний горіх
|¼ ч. л.
|Мелена гвоздика
|¼ ч. л.
|Мелений запашний перець
|¼ ч. л.
|Цукор з корицею:
|Цукор
|2 ст. л.
|Борошно
|1 ст. л.
|Мелена кориця
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 190°C (або до 175°C, якщо використовуєте режим конвекції). Підготуйте форму для 12 мафінів, вистеливши її паперовими кошичками.
Крок 2
У маленькій сковорідці на середньому вогні розтопіть вершкове масло разом із кукурудзяною крупою. Готуйте, помішуючи час від часу, поки крупа не стане насиченого золотисто-коричневого кольору, приблизно 5-7 хвилин. Приблизно на середині процесу маса почне пінитися – швидко перемішайте, щоб не дати їй втекти й рівномірно підрум’янити крупу. Перелийте суміш у жаростійку миску середнього розміру.
Крок 3
Щоб швидко охолодити коричневе масло, поставте цю миску в більшу миску з льодом і водою. Збивайте масу віничком, поки вона не стане густою – приблизно 5-6 хвилин. Якщо маєте більше часу, можна просто поставити її в холодильник на кілька годин до загустіння.
Крок 4
Коли масло охолоне, додайте до нього борошно, цукор і сіль. Перемішайте виделкою до утворення крихти. Злегка притисніть частину маси пальцями, щоб утворилися грудочки. Відкладіть.
Крок 5
Для тіста у великій мисці змішайте гарбузове пюре, розтоплене вершкове масло, яйця, білий і коричневий цукор, а також ваніль. Добре перемішайте вінчиком до однорідної маси.
Крок 6
В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль і всі спеції (корицю, запашний перець, мускатний горіх і гвоздику). Додайте сухі інгредієнти до вологих і ретельно перемішайте до утворення гладкого тіста. Відкладіть.
Крок 7
У маленькій мисці змішайте цукор, борошно і мелену корицю.
Крок 8
Заповніть кожну формочку для кексів на третину тістом. Якщо потрібно, розрівняйте ложкою, змоченою водою.
Крок 9
На тісто в кожній формочці насипте приблизно 1 чайну ложку корично-цукрової суміші. Потім зверху викладіть 1-2 столові ложки кукурудзяної крихти.
Крок 10
Рівномірно розподіліть залишки тіста між усіма формочками, а зверху щедро посипте залишками крихти. Її може здаватися забагато, але під час випікання вона добре розподілиться й заповнить поверхню мафінів.
Крок 11
Випікайте 23-27 хвилин до золотистого кольору й сухої зубочистки в центрі. Дайте мафінам охолонути у формі на решітці приблизно 30 хвилин, потім обережно вийміть.
Зберігайте в герметичному контейнері при кімнатній температурі до 3 днів.
Порада: щоб приготувати домашнє пюре з медового гарбуза, розігрійте духовку до 200°C. Покладіть цілий гарбуз на деко й запікайте 35-45 хвилин, перевертаючи на пів шляху. Шкірка має підрум’янитися, а м'якуш – легко проколюватись виделкою. Дайте охолонути, почистіть, вийміть насіння і розімніть до пюре.