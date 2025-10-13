Використання гарбуза для випічки – ідея не нова, проте ці кекси мають оригінальний смак завдяки кукурудзяній крихті з коричневим маслом. У результаті виходить дуже затишний і нетиповий десерт, а ще й досить поживний завдяки натуральним інгредієнтам і сезонним продуктам. Кількість інгредієнтів розрахована на 12 штук. Рецепт від The New York Times.

Інгредієнти

Для кукурудзяної крихти з коричневим маслом: Несолоне вершкове масло 113 г Жовта кукурудзяна крупа дрібного помелу 75 г Борошно 105 г Цукор 50 г Сіль ½ ч. л. Для тіста: Пюре з гарбуза 425 г Несолоне вершкове масло (розтоплене) 113 г Яйця (великі) 2 шт. Цукор 100 г Темно-коричневий цукор 100 г Ванільний екстракт 1 ч. л. Борошно 280 г Розпушувач 2 ч. л. Харчова сода ½ ч. л. Сіль ½ ч. л. Мелена кориця ½ ч. л. Мелений мускатний горіх ¼ ч. л. Мелена гвоздика ¼ ч. л. Мелений запашний перець ¼ ч. л. Цукор з корицею: Цукор 2 ст. л. Борошно 1 ст. л. Мелена кориця 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 190°C (або до 175°C, якщо використовуєте режим конвекції). Підготуйте форму для 12 мафінів, вистеливши її паперовими кошичками.

Крок 2 У маленькій сковорідці на середньому вогні розтопіть вершкове масло разом із кукурудзяною крупою. Готуйте, помішуючи час від часу, поки крупа не стане насиченого золотисто-коричневого кольору, приблизно 5-7 хвилин. Приблизно на середині процесу маса почне пінитися – швидко перемішайте, щоб не дати їй втекти й рівномірно підрум’янити крупу. Перелийте суміш у жаростійку миску середнього розміру.

Крок 3 Щоб швидко охолодити коричневе масло, поставте цю миску в більшу миску з льодом і водою. Збивайте масу віничком, поки вона не стане густою – приблизно 5-6 хвилин. Якщо маєте більше часу, можна просто поставити її в холодильник на кілька годин до загустіння.

Крок 4 Коли масло охолоне, додайте до нього борошно, цукор і сіль. Перемішайте виделкою до утворення крихти. Злегка притисніть частину маси пальцями, щоб утворилися грудочки. Відкладіть.

Крок 5 Для тіста у великій мисці змішайте гарбузове пюре, розтоплене вершкове масло, яйця, білий і коричневий цукор, а також ваніль. Добре перемішайте вінчиком до однорідної маси.

Крок 6 В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль і всі спеції (корицю, запашний перець, мускатний горіх і гвоздику). Додайте сухі інгредієнти до вологих і ретельно перемішайте до утворення гладкого тіста. Відкладіть.

Крок 7 У маленькій мисці змішайте цукор, борошно і мелену корицю.