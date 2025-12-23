Щоб вони вийшли хрумкими, потрібно правильно підготувати огірки та приготувати розсіл

Малосольні огірки – це соковита закуска, яку легко приготувати вдома з мінімум інгредієнтів. Щоб вони вийшли хрумкими, потрібно правильно підготувати огірки та приготувати розсіл. News24 розповідає, як приготувати хрумкі малосольні огірки.

Що потрібно для малосольних огірків?

Для цього рецепту вам потрібен 1 кілограм огірків, 5 листочків смородини, малини, вишні чи суниці, а також часник, перець горошок, цукор та сіль. Також в банку варто додати лавровий лист, а якщо вам подобається гострота, то додайте також щіпку перцю чилі.

Як приготувати малосольні огірки?

Почати потрібно з огірків – ретельно їх промийте та дайте їм полежати кілька годин у воді. Під час замочування відмиються дрібні частинки ґрунту, а також огірки наситяться вологою. І хрумтіти будуть лише водянисті огірки, а сухі огірки хрускоту вже не видаватимуть.

Далі потрібно стерилізувати банки та покладіть на дно листя. Після цього вкладіть рівномірно у банку огірки, між шарами покладіть кріп, перець та петрушку. Паралельно кип’ятіть воду і додайте туди дві ложки цукру та дві ложки солі на кожен літр. Цей розсіл залийте у банку та залиште огірки на 24 години під капроновою кришкою. За цей час огірки мають добре просолитись.