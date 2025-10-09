Гарбузовий хліб з шоколадною крихтою. Рецепт дня0
Гарбузовий хліб – багатий на клітковину корисний десерт. У рецепті немає молочних продуктів, тому він підходить для людей з різними смаками. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Пюре гарбузове
|180 г
|Яйця
|2 шт.
|Кленовий сироп
|60 мл
|Кокосовий цукор
|40 г
|Ванільний екстракт
|2 ч. л.
|Кокосова олія
|60 мл
|Борошно вівсяне
|150 г
|Сода харчова
|1.5 ч. л.
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|½ ч. л.
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Мускатний горіх мелений
|¼ ч. л.
|Імбир мелений
|1/8 ч. л.
|Гвоздика мелена
|1/8 ч. л.
|Перець духмяний мелений
|1/8 ч. л.
|Шоколадна стружка
|80 г
|Гарбузове насіння
|25 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175°C. Вистеліть форму для випікання пергаментним папером або злегка змастіть кокосовою олією.
Крок 2
У великій мисці збийте разом гарбузове пюре та яйця до однорідної маси. Додайте кленовий сироп, кокосовий цукор і ванільний екстракт. Збийте знову. Додайте охолоджену кокосову олію та перемішайте.
Крок 3
Всипте у миску вівсяне борошно, харчову соду, розпушувач, сіль та спеції. Обережно перемішайте, поки тісто не стане однорідним, але уникайте надмірного перемішування. Додайте крихту темного шоколаду і ще раз перемішайте.
Крок 4
Перекладіть тісто у підготовлену форму для випікання та розрівняйте верх лопаткою або тильною стороною ложки. Посипте зверху рештою шоколадної стружки та гарбузовим насінням.
Крок 5
Випікайте 25-30 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр, не почне виходити з тіста сухою і чистою.
Крок 6
Дайте готовому хлібу охолонути принаймні 15 хвилин, перш ніж виймати з форми та нарізати.