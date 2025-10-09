Гарбузовий хліб – багатий на клітковину корисний десерт. У рецепті немає молочних продуктів, тому він підходить для людей з різними смаками. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Пюре гарбузове 180 г Яйця 2 шт. Кленовий сироп 60 мл Кокосовий цукор 40 г Ванільний екстракт 2 ч. л. Кокосова олія 60 мл Борошно вівсяне 150 г Сода харчова 1.5 ч. л. Розпушувач 1 ч. л. Сіль ½ ч. л. Кориця мелена 1 ч. л. Мускатний горіх мелений ¼ ч. л. Імбир мелений 1/8 ч. л. Гвоздика мелена 1/8 ч. л. Перець духмяний мелений 1/8 ч. л. Шоколадна стружка 80 г Гарбузове насіння 25 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 175°C. Вистеліть форму для випікання пергаментним папером або злегка змастіть кокосовою олією.

Крок 2 У великій мисці збийте разом гарбузове пюре та яйця до однорідної маси. Додайте кленовий сироп, кокосовий цукор і ванільний екстракт. Збийте знову. Додайте охолоджену кокосову олію та перемішайте.

Крок 3 Всипте у миску вівсяне борошно, харчову соду, розпушувач, сіль та спеції. Обережно перемішайте, поки тісто не стане однорідним, але уникайте надмірного перемішування. Додайте крихту темного шоколаду і ще раз перемішайте.

Крок 4 Перекладіть тісто у підготовлену форму для випікання та розрівняйте верх лопаткою або тильною стороною ложки. Посипте зверху рештою шоколадної стружки та гарбузовим насінням.

Крок 5 Випікайте 25-30 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр, не почне виходити з тіста сухою і чистою.