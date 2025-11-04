Цей хліб поєднує яскравість гарбуза з глибоким шоколадним смаком. Ароматний, вологий та візуально ефектний десерт, чудово підійде для осіннього настрою. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Масло 112 г Цукор 218 г Розпушувач 1 ¼ чайної ложки Сода ½ чайної ложки Сіль ½ чайної ложки Гарбузове пюре 188 г Сметана 162 г Яйце 1 шт Ванільний екстракт 2 ½ чайні ложки Борошно 228 г Какао-порошок 3 столові ложки Тепла вода 3 столові ложки Мелена кориця ¾ чайної ложки

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 177°C. Злегка змастіть форму для хліба розтопленим маслом і вистеліть пергаментним папером, залишаючи виступи з довших сторін. Злегка змастіть пергаментний папір маслом.

Крок 2 У великій мисці змішайте цукор, розпушувач, соду і сіль. Додайте гарбузове пюре, сметану, яйце і ваніль, і збивайте до однорідності.

Крок 3 Додайте у миску розтоплене масло і збивайте до однорідності.

Крок 4 За допомогою гнучкої лопатки додайте борошно і перемішайте, щоб не залишилося сухих грудочок.

Крок 5 В окремій середній мисці змішайте какао-порошок і теплу воду, поки какао не розчиниться. Додайте 330 грамів тіста до какао-суміші і змішайте до однорідності.

Крок 6 До великої миски з рештою гарбузового тіста додайте корицю і змішайте до однорідності.

Крок 7 За допомогою 2 ложок по черзі викладіть тісто у підготовлену форму для хліба. Проведіть шпажкою, зубочисткою або тонкою паличкою по тісту, щоб створити візерунок, але не перемішуйте занадто сильно, щоб тісто залишилося однорідним.