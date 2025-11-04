Гарбузово-шоколадний мармуровий хліб. Рецепт дня0
Цей хліб поєднує яскравість гарбуза з глибоким шоколадним смаком. Ароматний, вологий та візуально ефектний десерт, чудово підійде для осіннього настрою. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Масло
|112 г
|Цукор
|218 г
|Розпушувач
|1 ¼ чайної ложки
|Сода
|½ чайної ложки
|Сіль
|½ чайної ложки
|Гарбузове пюре
|188 г
|Сметана
|162 г
|Яйце
|1 шт
|Ванільний екстракт
|2 ½ чайні ложки
|Борошно
|228 г
|Какао-порошок
|3 столові ложки
|Тепла вода
|3 столові ложки
|Мелена кориця
|¾ чайної ложки
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 177°C. Злегка змастіть форму для хліба розтопленим маслом і вистеліть пергаментним папером, залишаючи виступи з довших сторін. Злегка змастіть пергаментний папір маслом.
Крок 2
У великій мисці змішайте цукор, розпушувач, соду і сіль. Додайте гарбузове пюре, сметану, яйце і ваніль, і збивайте до однорідності.
Крок 3
Додайте у миску розтоплене масло і збивайте до однорідності.
Крок 4
За допомогою гнучкої лопатки додайте борошно і перемішайте, щоб не залишилося сухих грудочок.
Крок 5
В окремій середній мисці змішайте какао-порошок і теплу воду, поки какао не розчиниться. Додайте 330 грамів тіста до какао-суміші і змішайте до однорідності.
Крок 6
До великої миски з рештою гарбузового тіста додайте корицю і змішайте до однорідності.
Крок 7
За допомогою 2 ложок по черзі викладіть тісто у підготовлену форму для хліба. Проведіть шпажкою, зубочисткою або тонкою паличкою по тісту, щоб створити візерунок, але не перемішуйте занадто сильно, щоб тісто залишилося однорідним.
Крок 8
Випікайте 50-60 хвилин, доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою. Охолодіть кекс у формі, поставивши його на решітку. Коли будете готові подавати, підніміть кекс за висячий пергаментний папір і перекладіть на сервірувальну тарілку або дошку для нарізання.