Найпростіші котлети з гарбуза. Рецепт дня0
Гарбузові котлети – ідеальна осіння страва. Гарбуз надає котлетам яскравого кольору та м’якої текстури, а зелень і спеції роблять смак більш насиченим. Рецепт від «Смачно».
Інгредієнти
|Гарбуз
|500 г
|Картопля
|300 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Часник
|1 головка
|Яйце куряче
|1 шт.
|Борошно пшеничне
|3-4 ст. л.
|Панірувальні сухарі
|5-6 ст. л.
|Свіжа зелень (цибуля, петрушка, кріп)
|50 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Олія рослинна
|1-2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розріжте 500 г гарбуза навпіл, видаліть насіння, почистьте від шкірки. Наріжте на середні шматочки та подрібніть у блендері, на тертці або через м’ясорубку. Якщо утвориться надлишок соку, приберіть його ложкою.
Крок 2
Почистьте 300 г картоплі та 1 головку ріпчастої цибулі. Подрібніть окремо в блендері або на дрібній тертці. З’єднайте цибулю з картоплею та перемішайте.
Крок 3
Помістіть у велику миску подрібнений гарбуз і масу картоплі з цибулею. Додайте сіль, перець і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік. Потім злегка відтисніть її, маса має залишатися вологою.
Крок 4
Подрібніть головку часнику та наріжте зелень (цибулю, кріп, петрушку). Додайте їх до овочевої суміші, перемішайте. Дайте настоятися 5 хвилин.
Крок 5
Додайте 1 яйце та поступово всипайте борошно, перемішуючи, поки консистенція не стане зручною для формування котлет.
Крок 6
За допомогою столової ложки беріть частини «фаршу» й формуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
Крок 7
Розігрійте сковороду з олією. Обережно викладіть котлети та смажте з обох боків до золотистої скоринки.