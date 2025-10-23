Гарбузові котлети – ідеальна осіння страва. Гарбуз надає котлетам яскравого кольору та м’якої текстури, а зелень і спеції роблять смак більш насиченим. Рецепт від «Смачно».

Інгредієнти Гарбуз 500 г Картопля 300 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Часник 1 головка Яйце куряче 1 шт. Борошно пшеничне 3-4 ст. л. Панірувальні сухарі 5-6 ст. л. Свіжа зелень (цибуля, петрушка, кріп) 50 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Олія рослинна 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розріжте 500 г гарбуза навпіл, видаліть насіння, почистьте від шкірки. Наріжте на середні шматочки та подрібніть у блендері, на тертці або через м’ясорубку. Якщо утвориться надлишок соку, приберіть його ложкою.

Крок 2 Почистьте 300 г картоплі та 1 головку ріпчастої цибулі. Подрібніть окремо в блендері або на дрібній тертці. З’єднайте цибулю з картоплею та перемішайте.

Крок 3 Помістіть у велику миску подрібнений гарбуз і масу картоплі з цибулею. Додайте сіль, перець і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік. Потім злегка відтисніть її, маса має залишатися вологою.

Крок 4 Подрібніть головку часнику та наріжте зелень (цибулю, кріп, петрушку). Додайте їх до овочевої суміші, перемішайте. Дайте настоятися 5 хвилин.

Крок 5 Додайте 1 яйце та поступово всипайте борошно, перемішуючи, поки консистенція не стане зручною для формування котлет.

Крок 6 За допомогою столової ложки беріть частини «фаршу» й формуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.