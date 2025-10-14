Розігрійте соняшникову олію в сотейнику або глибокій сковорідці, перекладіть туди цибулю й обсмажте до золотистого кольору.

Почистьте зубчики часнику, зріжте основу й подрібніть або пропустіть через прес.

Додайте до цибулі, добре розмішайте й обсмажте приблизно одну хвилину.

Сполосніть гарбуз, розріжте навпіл, приберіть насіння та шкірку, м'якуш наріжте кубиками. Додайте гарбуз у сотейник, перемішайте й обсмажте кілька хвилин. Перекладіть усе в каструлю, налийте бульйон або воду.

Додайте сіль і перець за смаком, розмішайте й варіть після закипання двадцять хвилин, іноді перемішуючи.

Перевірте, щоб гарбуз став м’яким. Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути і перебийте блендером до однорідної маси. Влийте вершки, за потреби додайте спеції й розмішайте.

Подайте до столу одразу або трохи підігрійте, але не кип’ятіть