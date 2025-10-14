Гарбузовий крем-суп. Рецепт дня0
Крем-суп готується дуже швидко і все, що для цього потрібно – проварити необхідні інгредієнти і перебити їх блендером. Рецепт від Appetito.
Інгредієнти
|Очищений гарбуз
|1 кг
|Цибуля
|150 г
|Часник
|5 зубчиків
|Соняшникова олія
|20 мл
|Вода або овочевий бульйон
|700 мл
|Вершки
|200 мл
|Сіль
|2 дрібки
|Перець
|2 дрібки
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте цибулю від лушпиння, зріжте основу й дрібно порубайте ножем.
Крок 2
Розігрійте соняшникову олію в сотейнику або глибокій сковорідці, перекладіть туди цибулю й обсмажте до золотистого кольору.
Крок 3
Почистьте зубчики часнику, зріжте основу й подрібніть або пропустіть через прес.
Крок 4
Додайте до цибулі, добре розмішайте й обсмажте приблизно одну хвилину.
Крок 5
Сполосніть гарбуз, розріжте навпіл, приберіть насіння та шкірку, м'якуш наріжте кубиками. Додайте гарбуз у сотейник, перемішайте й обсмажте кілька хвилин. Перекладіть усе в каструлю, налийте бульйон або воду.
Крок 6
Додайте сіль і перець за смаком, розмішайте й варіть після закипання двадцять хвилин, іноді перемішуючи.
Крок 7
Перевірте, щоб гарбуз став м’яким. Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути і перебийте блендером до однорідної маси. Влийте вершки, за потреби додайте спеції й розмішайте.
Подайте до столу одразу або трохи підігрійте, але не кип’ятіть