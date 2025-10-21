Гарбузові пампушки з часником. Рецепт дня0
Такий варіант пампушок – не лише смачний, а й корисний, адже в гарбузі є чимало вітамінів та мікроелементів. Рецепт від Сookpad.
Інгредієнти
|Гарбузове пюре
|150 г
|Вода
|150 мл
|Борошно
|550 г
|Яйце
|1 шт. + жовток для змащування
|Дріжджі сухі
|7 г
|Цукор
|0.5 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте гарбуз: помийте, очистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками. Залийте водою, відваріть до м’якості, злийте зайву рідину, приготуйте пюре (блендером, товкачем або теркою), візьміть 150 г.
Крок 2
У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор, додайте сіль, яйце, олію та гарбузове пюре. Добре перемішайте.
Крок 3
Поступово введіть просіяне борошно, замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте плівкою, залиште в теплому місці на 1,5 години.
Крок 4
Осадіть тісто руками, змащеними олією, без додавання борошна.
Зважте тісто, розділіть на однакові частини. Викладіть на пергамент, залиште на 15-20 хвилин. Змастіть жовтком.
Крок 5
Приготуйте заливку: змішайте в невеликій кількості олії дрібно нарізаний часник, зелену цибулю та сіль.
Крок 6
Випікайте при температурі 180°C протягом 25-30 хвилин. Стежте за готовністю.
Крок 7
Полийте гарячі булочки заливкою. Дайте їм остигнути у формі.