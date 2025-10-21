Такий варіант пампушок – не лише смачний, а й корисний, адже в гарбузі є чимало вітамінів та мікроелементів. Рецепт від Сookpad. Інгредієнти Гарбузове пюре 150 г Вода 150 мл Борошно 550 г Яйце 1 шт. + жовток для змащування Дріжджі сухі 7 г Цукор 0.5 ст. л. Сіль 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте гарбуз: помийте, очистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками. Залийте водою, відваріть до м’якості, злийте зайву рідину, приготуйте пюре (блендером, товкачем або теркою), візьміть 150 г. Крок 2 У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор, додайте сіль, яйце, олію та гарбузове пюре. Добре перемішайте. Крок 3 Поступово введіть просіяне борошно, замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте плівкою, залиште в теплому місці на 1,5 години. Крок 4 Осадіть тісто руками, змащеними олією, без додавання борошна. Зважте тісто, розділіть на однакові частини. Викладіть на пергамент, залиште на 15-20 хвилин. Змастіть жовтком. Крок 5 Приготуйте заливку: змішайте в невеликій кількості олії дрібно нарізаний часник, зелену цибулю та сіль. Крок 6 Випікайте при температурі 180°C протягом 25-30 хвилин. Стежте за готовністю. Крок 7 Полийте гарячі булочки заливкою. Дайте їм остигнути у формі.

