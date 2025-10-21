Проте під час його запікання, варто знати про кілька невеликих секретів, які покращать його смакові властивості та пришвидшать процес приготування

Гарбуз – справжній подарунок осені: він універсальний, корисний та має багато способів приготування. Проте під час його запікання варто знати про кілька невеликих секретів, які покращать смакові властивості та пришвидшать процес приготування. ТСН розповідає, як смачно та легко запекти гарбуз.

Секрети запікання гарбуза

Перед запіканням важливо порізати гарбуз на шматочки однакового розміру, щоб вони були і не надто дрібними, і не великими. Товщина при цьому теж не повинна перевищувати двох сантиметрів.

Хоча деякі кухарі радять солити гарбуз перед випіканням, краще цього не робити. Через сіль гарбуз може стати сухим. Ви можете додати цукор – він утворить на гарбузі карамельну скоринку.

Не варто забувати і про спеції – гарбуз чудово поєднується з чилі, куркумою, паприкою, коріандром, розмарином та навіть корицею. А особливого смаку запеченому гарбузу надасть масло. Ви можете посипати гарбуз перед запіканням стружкою попередньо замороженого масла.

Деякі кухарі рекомендують у перші 20 хвилин запікання накрити гарбуз фольгою. Також гарбуз перші 20 хвилин варто запікати при температурі 170°C, після цього температуру можна трохи збільшити.

До речі, маленькі гарбузи можна запікати цілими зі шкіркою. Для цього їх потрібно ретельно вимити, а потім проткнути виделкою з усіх боків. Випікати такий гарбуз потрібно близько години при температурі 200°C.