Він також добре заморожується та зберігається і практично не втрачає смак та текстуру

Гарбуз – один із найцінніших осінніх овочів. Він також добре заморожується та зберігається і практично не втрачає смак та текстуру. Shuba розповідає, як правильно його заморозити.

Як заморозити гарбуз на зиму?

Спочатку гарбуз потрібно добре вимити, обтерти серветкою та очистити від шкірки. Після цього потрібно забрати насіння та нарізати гарбуз на шматочки середнього розміру.

Нарізані шматочки помістіть в пакет та покладіть в морозилку. Зберігати гарбуз в морозильній камері можна до одного року.

Також можна заморозити натертий гарбуз. Його зручніше зберігати в пластикових контейнерах або можна використовувати пакети. Якщо ви плануєте використовувати пакет, тоді тертий гарбуз потрібно розподілити по довжині та ширині та заморожувати вертикально.

Ще один спосіб, як заморозити гарбуз – зробити пюре. Розкладіть його в контейнер та просто поставте в морозилку. При приготуванні пюре ви можете його трохи підсолодити та додати корицю – тоді така заготівля підійде для випічки з гарбузом.