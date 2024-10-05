Триває сезон гарбузів і груш. Що можна зробити з цими на перший погляд непоєднуваними продуктами? Виявляється, що груша і гарбуз чудово поєднуються у джемі. Розповімо вам, як просто і швидко зробити зимовий джем всього за 90 хв.

Інгредієнти:

М'якоть гарбуза Хоккайдо – 600 г

Груша – 3 шт

Вода – 100 мл

Лимон – 1 шт

Кориця – 1 паличку

Кардамон – щіпка

Імбир – щіпка

Гвоздика – 2-3 шт

Коричневий цукор – 100 гр

Білий цукор – 100 г (за бажанням).

Гарбуз нарізати кубиками і покласти в каструлю. Груші почистити та нарізати шматочками і додати до гарбуза. Влийте воду і варіть під кришкою, поки інгредієнти не стануть м'якими. Далі збиваємо блендером до однорідного мусу.

Додайте до пюре лимонний сік, паличку кориці, кардамон, імбир і гвоздику. Перемішати і довести до кипіння. В кінці додайте коричневий цукор, перемішайте і варіть до повного розчинення. Якщо джем недостатньо солодкий, додайте білий цукор і перемішайте. Не забудьте вийняти стручок ванілі. Розлийте гарячий джем у невеликі ошпарені банки, закрутіть їх і поставте догори дном на тканину. Накриваємо ще однією тканиною і залишаємо остигати, бажано на ніч. Зберігати гарбуз у прохолодному темному місці.

З цієї кількості виходить 4 банки по 0,3 літра.

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