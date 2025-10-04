Осінь щедро ділиться своїми смаками, надихаючи на кулінарні експерименти. Щоби зберегти тепло цієї пори, можна приготувати джем із гарбуза та апельсинів. Сонячний колір, цитрусова свіжість і ніжна солодкість – ідеальне поєднання для осінніх і зимових вечорів. Ділимося простим рецептом, який подарує смак свята навіть у похмурий день.

Якщо вам до смаку гарбуз, то більше рецептів із цією смачною ягодою знайдете за посиланням.

Інгредієнти Гарбуз (найкраще підійде сорт Хоккайдо) 1 кг Апельсини 2-3 великих Цукор 500 г Кориця (за бажанням) 1 ч.л. Імбир 0,5 ч.л. Сік лимона 1 шт

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистіть гарбуз, видаліть насіння і наріжте на невеликі шматочки.

Крок 2 Перекладіть гарбуз у каструлю, додайте лимонний сік і варіть на середньому вогні, поки гарбуз не стане м'яким (приблизно 20-30 хвилин).

Крок 3 Апельсини очистіть від шкірки. Наріжте м'якоть на невеликі шматочки, видаливши кісточки. З апельсинів також можна вичавити сік, який додасть інтенсивності смаку.

Крок 4 До м'якого гарбуза додайте шматочки апельсина, лимонний сік.

Крок 5 Варіть все на слабкому вогні приблизно 30-40 хвилин, поки маса не загусне. Ви можете використовувати блендер, щоб отримати однорідну консистенцію.

Крок 6 Якщо ви любите пряні смаки, додайте корицю та імбир, добре перемішавши все.

Крок 7 Джем готовий, коли його консистенція стане густою. Щоб це перевірити, нанесіть чайну ложку джему на тарілку і дайте охолонути. Якщо він не стікає, це означає, що джем готовий.

Крок 8 Перелийте гарячий джем у простерилізовані банки, щільно закрийте їх і переверніть догори дном, щоб створити вакуум. Залиште банки охолонути.

Джем з гарбуза та апельсинів зберігайте в прохолодному, темному місці. Після відкриття банки зберігайте в холодильнику.

Цей джем має насичений фруктовий смак, а апельсини додають свіжості та аромату. Ідеально підходить до хліба, млинців або як додаток до тортів!