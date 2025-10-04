Домашній джем з гарбуза і апельсинів. Рецепт дня0
Осінь щедро ділиться своїми смаками, надихаючи на кулінарні експерименти. Щоби зберегти тепло цієї пори, можна приготувати джем із гарбуза та апельсинів. Сонячний колір, цитрусова свіжість і ніжна солодкість – ідеальне поєднання для осінніх і зимових вечорів. Ділимося простим рецептом, який подарує смак свята навіть у похмурий день.
Якщо вам до смаку гарбуз, то більше рецептів із цією смачною ягодою знайдете за посиланням.
Інгредієнти
|Гарбуз (найкраще підійде сорт Хоккайдо)
|1 кг
|Апельсини
|2-3 великих
|Цукор
|500 г
|Кориця (за бажанням)
|1 ч.л.
|Імбир
|0,5 ч.л.
|Сік лимона
|1 шт
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистіть гарбуз, видаліть насіння і наріжте на невеликі шматочки.
Крок 2
Перекладіть гарбуз у каструлю, додайте лимонний сік і варіть на середньому вогні, поки гарбуз не стане м'яким (приблизно 20-30 хвилин).
Крок 3
Апельсини очистіть від шкірки. Наріжте м'якоть на невеликі шматочки, видаливши кісточки. З апельсинів також можна вичавити сік, який додасть інтенсивності смаку.
Крок 4
До м'якого гарбуза додайте шматочки апельсина, лимонний сік.
Крок 5
Варіть все на слабкому вогні приблизно 30-40 хвилин, поки маса не загусне. Ви можете використовувати блендер, щоб отримати однорідну консистенцію.
Крок 6
Якщо ви любите пряні смаки, додайте корицю та імбир, добре перемішавши все.
Крок 7
Джем готовий, коли його консистенція стане густою. Щоб це перевірити, нанесіть чайну ложку джему на тарілку і дайте охолонути. Якщо він не стікає, це означає, що джем готовий.
Крок 8
Перелийте гарячий джем у простерилізовані банки, щільно закрийте їх і переверніть догори дном, щоб створити вакуум. Залиште банки охолонути.
Джем з гарбуза та апельсинів зберігайте в прохолодному, темному місці. Після відкриття банки зберігайте в холодильнику.
Цей джем має насичений фруктовий смак, а апельсини додають свіжості та аромату. Ідеально підходить до хліба, млинців або як додаток до тортів!