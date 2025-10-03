Печиво з гарбуза. Рецепт дня0
До теми
- Гарбузові пиріжки з сиром у духовці. Рецепт дня ZAXID.NET
- Запечені гарбузові оладки. Рецепт дня ZAXID.NET
- Вареники з гарбузом. Рецепт дня ZAXID.NET
Сезон гарбузів у розпалі – саме час побалувати себе домашнім гарбузовим печивом. Воно м’яке, ароматне та ідеально поєднується з кавою чи чаєм. Усе починається з простого гарбузового пюре, яке стане основою для майбутнього десерту. Далі залишиться лише змішати інгредієнти, і вже за мить кухня наповниться осіннім затишком. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно
|200 г
|Імбир мелений
|4 г
|Кориця
|5 г
|Мускатний горіх мелений
|2 г
|Розпушувач
|2 г
|Сода харчова
|4 г
|Сіль
|4 г
|Масло вершкове
|160 г
|Яйця курячі
|1 шт.
|Пюре гарбузове
|150 г
|Екстракт ванілі
|4 мл
|Цукор
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°С. Застеліть два дека пергаментним папером.
Крок 2
Вам знадобиться пюре з гарбуза. Запікайте шматочки гарбуза (без шкірки) під фольгою за 180°С упродовж 30 хвилин. Зніміть фольгу та запікайте ще 10-15 хвилин за 170°С, щоб випарувалася зайва волога. Потім подрібніть запечений гарбуз блендером до однорідної консистенції.
Крок 3
У мисці змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, соду та сіль.
Крок 4
В іншій мисці міксером збийте масло з цукром до однорідності, приблизно 3 хвилини. Окремо збийте яйце, гарбузове пюре та ванільний екстракт.
Крок 5
Додайте борошняну суміш до гарбузової і збийте до однорідності.
Крок 6
На деко нанесіть тісто ложками по 2 ст. л., на відстані не менше 2 см одне від одного. Посипте цукром. Випікайте приблизно 12 хвилин.
Крок 7
Перекладіть печиво на решітку до повного охолодження.