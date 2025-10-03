Сезон гарбузів у розпалі – саме час побалувати себе домашнім гарбузовим печивом. Воно м’яке, ароматне та ідеально поєднується з кавою чи чаєм. Усе починається з простого гарбузового пюре, яке стане основою для майбутнього десерту. Далі залишиться лише змішати інгредієнти, і вже за мить кухня наповниться осіннім затишком. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Борошно 200 г Імбир мелений 4 г Кориця 5 г Мускатний горіх мелений 2 г Розпушувач 2 г Сода харчова 4 г Сіль 4 г Масло вершкове 160 г Яйця курячі 1 шт. Пюре гарбузове 150 г Екстракт ванілі 4 мл Цукор за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 180°С. Застеліть два дека пергаментним папером. Крок 2 Вам знадобиться пюре з гарбуза. Запікайте шматочки гарбуза (без шкірки) під фольгою за 180°С упродовж 30 хвилин. Зніміть фольгу та запікайте ще 10-15 хвилин за 170°С, щоб випарувалася зайва волога. Потім подрібніть запечений гарбуз блендером до однорідної консистенції. Крок 3 У мисці змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, соду та сіль. Крок 4 В іншій мисці міксером збийте масло з цукром до однорідності, приблизно 3 хвилини. Окремо збийте яйце, гарбузове пюре та ванільний екстракт. Крок 5 Додайте борошняну суміш до гарбузової і збийте до однорідності. Крок 6 На деко нанесіть тісто ложками по 2 ст. л., на відстані не менше 2 см одне від одного. Посипте цукром. Випікайте приблизно 12 хвилин. Крок 7 Перекладіть печиво на решітку до повного охолодження.