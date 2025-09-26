Вареники з гарбузом – сезонна страва, яка підійде кожному, бо кількість цукру у страві ви можете визначати самостійно. Такі вареники мають легкий солодкуватий смак і підходять для щоденного, вегетаріанського і пісного меню. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Борошно пшеничне 200 г Вода 100 г Олія 10 г Сіль 2 г Для начинки: Гарбуз 150 г Сіль 2 г Цукор 10 г Олія 10 мл Сметана (для подачі) 50 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте гарбуз. Наріжте його шматочками, змастіть олією та загорніть у фольгу. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, щоб став м’яким.

Крок 2 Змішайте борошно, воду, олію та дрібку солі. Вимісіть тісто і поставте його у холодильник на 2 години.

Крок 3 Розімніть гарбуз. Додайте у нього сіль і цукор та зробіть пюре.

Крок 4 Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки й наповніть їх гарбузовою начинкою. Защіпніть краї тіста.

Крок 5 Покладіть вареники у морозильну камеру, щоб зберегти форму.

Крок 6 У киплячу підсолену воду опустіть вареники і варіть 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.