Вареники з гарбузом – сезонна страва, яка підійде кожному, бо кількість цукру у страві ви можете визначати самостійно. Такі вареники мають легкий солодкуватий смак і підходять для щоденного, вегетаріанського і пісного меню. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно пшеничне
|200 г
|Вода
|100 г
|Олія
|10 г
|Сіль
|2 г
|Для начинки:
|Гарбуз
|150 г
|Сіль
|2 г
|Цукор
|10 г
|Олія
|10 мл
|Сметана (для подачі)
|50 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте гарбуз. Наріжте його шматочками, змастіть олією та загорніть у фольгу. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, щоб став м’яким.
Крок 2
Змішайте борошно, воду, олію та дрібку солі. Вимісіть тісто і поставте його у холодильник на 2 години.
Крок 3
Розімніть гарбуз. Додайте у нього сіль і цукор та зробіть пюре.
Крок 4
Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки й наповніть їх гарбузовою начинкою. Защіпніть краї тіста.
Крок 5
Покладіть вареники у морозильну камеру, щоб зберегти форму.
Крок 6
У киплячу підсолену воду опустіть вареники і варіть 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.
Крок 7
Готові вареники полийте сметаною.
Особливості рецепту:
- гарбуз попередньо запікається, завдяки чому начинка стає солодшою;
- тісто потребує охолодження впродовж 2 годин, це робить його еластичним;
- цукор можна замінити на мед, це змінить консистенцію начинки.