Варений гарбуз – простий та корисний варіант страви, але часто після приготування він втрачає всі свої смакові якості. Щоб цього не сталося, достатньо дотримуватися кількох нескладних правил, які допоможуть зберегти смак та приємну текстуру. Pixel Inform розповідає, як правильно варити гарбуз.

Нарізайте гарбуз великими шматками

Багато хто розуміє, що дрібні шматочки будуть готові дуже швидко, тому вибирають саме такий розмір. Але це велика помилка, адже чим дрібнішими будуть шматочки гарбуза, тим слабшим буде смак самого продукту. Тому нарізайте гарбуз великими шматочками, щоб насолодитися смаком.

Не додавайте забагато води

Не варто вливати велику кількість води, адже гарбуз просто втратить свій смак за лічені хвилини. Потрібно дотримуватися того ж правила, що і при варінні картоплі: рідини брати трохи більше, ніж самого продукту.

Правильна температура води

Температура води можу відіграти вирішальну роль щодо смаку страви. Тому потрібно запам’ятати, що гарбуз варто відправляти у киплячу воду.