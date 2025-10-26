Ситна страва у горщику з гарбуза поєднує сезонні овочі, гриби та сир, запечені у цілому гарбузі. Ви можете додавати улюблені інгредієнти або ж забрати ті, що вам не до вподоби. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Гарбуз 1 шт. Перець болгарський 1 шт. Цибуля ріпчаста 2 шт. Печериці 300 г Картопля 4 шт. Олія 100 мл Кріп пучок Сіль 2 ч. л. Сир кисломолочний 150 г Сметана 1 ст. л. Соєвий соус 2 ст. л. Перець чорний за смаком Прованські трави 1 ч. л. Лимон (сік) 1 шт. Волоські горіхи 50 г Сир твердий 100 г Масло вершкове 60 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Відваріть картоплю у лушпинні до готовності (30 хвилин). Потім почистьте і наріжте кубиками.

Крок 2 Помийте та підготуйте печериці. Великі спершу почистьте, а дрібні наріжте одразу. Поріжте печериці та цибулю: гриби нарізайте довільно, цибулю — півкільцями. Розігрійте олію на сковорідці. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби й тушкуйте під кришкою, щоб залишалися соковитими. Посоліть і поперчіть.

Крок 3 Змішайте сир, сметану, подрібнену зелень і спеції. Посоліть.

Крок 4 З’єднайте картоплю й гриби з овочами та сирною масою. За бажанням додайте трохи соєвого соусу або ще солі.

Крок 5 Зріжте верхівку з гарбуза та вичистіть насіння. Верхівку не викидайте – вона буде кришкою горщика. Натріть гарбуз сіллю всередині та дайте постояти так 10 хвилин. Наповніть гарбуз начинкою, щільно утрамбуйте ложкою. Покладіть зверху масло й посипте все сиром. Накрийте кришкою-«шапочкою» й загорніть гарбуз у фольгу.

Крок 6 Запікайте гарбуз у духовці при 180°C протягом 1,5 години. Після цього дістаньте гарбуз і охолодіть.