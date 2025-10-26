Ситна запіканка з грибами в гарбузі. Рецепт дня0
Ситна страва у горщику з гарбуза поєднує сезонні овочі, гриби та сир, запечені у цілому гарбузі. Ви можете додавати улюблені інгредієнти або ж забрати ті, що вам не до вподоби. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|1 шт.
|Перець болгарський
|1 шт.
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Печериці
|300 г
|Картопля
|4 шт.
|Олія
|100 мл
|Кріп
|пучок
|Сіль
|2 ч. л.
|Сир кисломолочний
|150 г
|Сметана
|1 ст. л.
|Соєвий соус
|2 ст. л.
|Перець чорний
|за смаком
|Прованські трави
|1 ч. л.
|Лимон (сік)
|1 шт.
|Волоські горіхи
|50 г
|Сир твердий
|100 г
|Масло вершкове
|60 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю у лушпинні до готовності (30 хвилин). Потім почистьте і наріжте кубиками.
Крок 2
Помийте та підготуйте печериці. Великі спершу почистьте, а дрібні наріжте одразу. Поріжте печериці та цибулю: гриби нарізайте довільно, цибулю — півкільцями. Розігрійте олію на сковорідці. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби й тушкуйте під кришкою, щоб залишалися соковитими. Посоліть і поперчіть.
Крок 3
Змішайте сир, сметану, подрібнену зелень і спеції. Посоліть.
Крок 4
З’єднайте картоплю й гриби з овочами та сирною масою. За бажанням додайте трохи соєвого соусу або ще солі.
Крок 5
Зріжте верхівку з гарбуза та вичистіть насіння. Верхівку не викидайте – вона буде кришкою горщика. Натріть гарбуз сіллю всередині та дайте постояти так 10 хвилин. Наповніть гарбуз начинкою, щільно утрамбуйте ложкою. Покладіть зверху масло й посипте все сиром. Накрийте кришкою-«шапочкою» й загорніть гарбуз у фольгу.
Крок 6
Запікайте гарбуз у духовці при 180°C протягом 1,5 години. Після цього дістаньте гарбуз і охолодіть.
Крок 7
Посипте зверху горіхами та щедро скропіть лимонним соком.