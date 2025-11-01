Гарбузовий рулет зі слабосоленим лососем. Рецепт дня0
Страв із гарбуза є безліч, але цей рулет вам точно сподобається. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|500 г
|Борошно пшеничне
|100 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Вершковий сир (наприклад, «Філадельфія» або аналог)
|160 г
|Суміш спецій універсальна
|за смаком
|Лосось слабосолений
|100 г
|Лимон (цедра)
|3 г
|Часник
|1 зубчик
|Куркума
|5 г
|Олія
|5 мл
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Гарбуз почистьте і наріжте скибочками. Половину скибочок поріжте кубиками і викладіть їх на фольгу. Посоліть, поперчіть, посипте їх сумішшю спецій, подрібненим часником, побризкайте олією і перемішайте. Відправте гарбуз у духовку, розігріту до 160°C, та запікайте до м’якості (40 хвилин).
Крок 2
Решту скибочок гарбуза натріть на грубу тертку, перекладіть у чашу блендера і натріть до нього цедру лимона. Яйця розділіть на білки й жовтки. Жовтки додайте до натертого гарбуза і перебийте блендером до пюреподібної консистенції. Додайте до неї куркуму, сіль і збийте ще раз. Потім насипте борошно і перемішайте до однорідної маси. Відставте її убік. Білки посоліть і збийте міксером до стійких піків.
Крок 3
Деко застеліть мокрим пергаментом і змастіть його олією. Гарбузову масу перекладіть в миску і поступово додавайте до неї збиті білки, щоразу акуратно перемішуючи.
Крок 4
На пергамент вилийте гарбузове тісто і розрівняйте. Запікайте в розігрітій до 160°C духовці 20 хвилин. Потім дайте коржу охолонути хвилин 10. Тим часом наріжте слабосолоний лосось брусочками.
Крок 5
Гарбузовий корж рівномірно змастіть вершковим сиром. Зверху викладіть шматочки риби й поруч запечені кубики гарбуза.
Щільно загорніть в рулет за допомогою пергаменту, на якому випікався корж. Загорніть рулет у пергаменті в харчову плівку і покладіть в холодильник на 2-3 години
Крок 6
Розгорніть готовий рулет з пергаменту і плівки та наріжте його порційними шматочками.