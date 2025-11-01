Страв із гарбуза є безліч, але цей рулет вам точно сподобається. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Гарбуз 500 г Борошно пшеничне 100 г Яйця курячі 3 шт. Вершковий сир (наприклад, «Філадельфія» або аналог) 160 г Суміш спецій універсальна за смаком Лосось слабосолений 100 г Лимон (цедра) 3 г Часник 1 зубчик Куркума 5 г Олія 5 мл Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Гарбуз почистьте і наріжте скибочками. Половину скибочок поріжте кубиками і викладіть їх на фольгу. Посоліть, поперчіть, посипте їх сумішшю спецій, подрібненим часником, побризкайте олією і перемішайте. Відправте гарбуз у духовку, розігріту до 160°C, та запікайте до м’якості (40 хвилин).

Крок 2 Решту скибочок гарбуза натріть на грубу тертку, перекладіть у чашу блендера і натріть до нього цедру лимона. Яйця розділіть на білки й жовтки. Жовтки додайте до натертого гарбуза і перебийте блендером до пюреподібної консистенції. Додайте до неї куркуму, сіль і збийте ще раз. Потім насипте борошно і перемішайте до однорідної маси. Відставте її убік. Білки посоліть і збийте міксером до стійких піків.

Крок 3 Деко застеліть мокрим пергаментом і змастіть його олією. Гарбузову масу перекладіть в миску і поступово додавайте до неї збиті білки, щоразу акуратно перемішуючи.

Крок 4 На пергамент вилийте гарбузове тісто і розрівняйте. Запікайте в розігрітій до 160°C духовці 20 хвилин. Потім дайте коржу охолонути хвилин 10. Тим часом наріжте слабосолоний лосось брусочками.

Крок 5 Гарбузовий корж рівномірно змастіть вершковим сиром. Зверху викладіть шматочки риби й поруч запечені кубики гарбуза.



Щільно загорніть в рулет за допомогою пергаменту, на якому випікався корж. Загорніть рулет у пергаменті в харчову плівку і покладіть в холодильник на 2-3 години