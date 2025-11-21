Гарбузова запіканка на манці. Рецепт дня0
До теми
Корисна, ніжна та яскрава гарбузова запіканка – чудовий варіант для ситного сніданку як для дітей, так і для дорослих. Вона виходить ароматною, трохи солодкою і може сміливо замінити десерт. Подавайте зі збитими вершками, варенням, джемом або згущеним молоком. Рецепт від ТСН.
Інгредієнти
|Гарбуз
|450 г
|Манна крупа
|0,5 склянки
|Кефір
|0,5 склянки
|Цукор
|0,5 склянки
|Яйце
|1 шт.
|Сода
|1 ч. л.
|Апельсиновий сік
|4 ст. л.
|Кориця
|1 ч. л.
|Сіль
|дрібка
|Вершкове масло
|для змащування форми
Спосіб приготування:
Крок 1
Гарбуз почистити та натерти на великій тертці.
Крок 2
У мисці збити яйце з цукром до однорідності.
Крок 3
Додати до гарбуза збиту яєчну масу, кефір, корицю та дрібку солі.
Крок 4
Соду погасити апельсиновим соком і влити до суміші.
Крок 5
Всипати манку, добре перемішати й залишити на 10 хвилин, щоб крупа набрякла.
Крок 6
Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти.
Крок 7
Випікати при 180°C приблизно 60 хвилин, до сухої шпажки.