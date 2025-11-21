Корисна, ніжна та яскрава гарбузова запіканка – чудовий варіант для ситного сніданку як для дітей, так і для дорослих. Вона виходить ароматною, трохи солодкою і може сміливо замінити десерт. Подавайте зі збитими вершками, варенням, джемом або згущеним молоком. Рецепт від ТСН.

Інгредієнти Гарбуз 450 г Манна крупа 0,5 склянки Кефір 0,5 склянки Цукор 0,5 склянки Яйце 1 шт. Сода 1 ч. л. Апельсиновий сік 4 ст. л. Кориця 1 ч. л. Сіль дрібка Вершкове масло для змащування форми Спосіб приготування: Крок 1 Гарбуз почистити та натерти на великій тертці. Крок 2 У мисці збити яйце з цукром до однорідності. Крок 3 Додати до гарбуза збиту яєчну масу, кефір, корицю та дрібку солі. Крок 4 Соду погасити апельсиновим соком і влити до суміші. Крок 5 Всипати манку, добре перемішати й залишити на 10 хвилин, щоб крупа набрякла. Крок 6 Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти. Крок 7 Випікати при 180°C приблизно 60 хвилин, до сухої шпажки.